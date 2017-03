Este es el único momento en el que viste a Cristina Pedroche en 'El Xef'

El domingo por la noche llegaba a Cuatro la segunda temporada del programa El Xef. La cadena pretende mostrar el día a día del chef David Muñoz (de nombre artístico Dabiz Muñoz), con tres estrellas Michelin. Un día a día agotador que se divide entre sus dos restaurantes de Madrid (DiverXo y StreetXo) y su reciente apertura en Londres, que precisamente se fragua durante el programa.

Reuniones, montones de horas de cocina, cambios en las cartas, vuelos a Inglaterra de ida y vuelta en el mismo día, dificultades económicas (el restaurante londinense sale por 2,5 millones de euros), afán de superación culinaria, la preparación de una maratón... Una vida estresante, en la que el chef parece no tener respiro ni tiempo para lo personal. Sin embargo, más allá del formato televisivo su vida privada suele estar muy presente y él no suele dudar en contarla. El cocinero empezó a salir en diciembre de 2014 con la presentadora Cristina Pedroche, y se casaron en poco más de 10 meses, en octubre de 2015. Se les ve juntos en eventos y redes sociales, pero ella no estuvo presente en los aproximadamente 40 minutos del metraje. Solo, y de refilón, durante unos instantes.

Excepto por un par de mensajes de texto, apenas durante un momento del programa se ve a Muñoz en el ámbito más íntimo: cuando cocina un par de bocadillos de jamón y queso en su casa. Entonces, en esa pequeña cocina abarrotada de chismes, se aprecia una foto del cocinero junto a su actual esposa.

Los molletes de jamón y queso de Dabiz Muñoz.

Abajo, la foto de Pedroche y Muñoz en la cocina.

Si nunca esconden su relación, ¿por qué ahora sí? El motivo es puramente contractual. Pedroche tiene un contrato que la vincula con Atresmedia, a la que pertenecen Antena 3 y LaSexta, donde presenta Zapeando y Tú sí que sí. Sin embargo, El Xef es de Cuatro, cadena (como Telecinco) que pertenece a Mediaset, el grupo rival de Atresmedia. Por tanto, por motivos laborales Pedroche no aparece (ni aparecerá) en el programa. Eso sí, no deja de apoyar a su marido en las redes sociales.

Hoy #VuelveElXef la persona más bonita, creativa, motivadora, constante, luchadora y mágica q conozco. Os encantará conocer más su locura!❤ pic.twitter.com/GC2p85oslY — Cristina Pedroche (@CristiPedroche) 19 de marzo de 2017

Si te tengo a ti...lo tengo todo...❤❌⭕️⚡️🐽 @dabizdiverxo 🦋 #miXef Una publicación compartida de cristipedroche (@cristipedroche) el 14 de Mar de 2017 a la(s) 3:59 PDT

Échale un vistazo al Facebook de Tendencias. ¡SÍGUENOS!

Ve a nuestra portada Facebook Twitter Instagram Pinterest

El único