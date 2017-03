Las críticas de la Gestora del PSOE y los susanistas a Pedro Sánchez

El portavoz de la Gestora del PSOE, Mario Jiménez, ha insistido este martes en que los aspirantes a liderar el partido deben adoptar un procedimiento de financiación común: "No es una cuestión de gustos, sobre el cumplimiento de la ley no se discute".

En una entrevista en Telecinco, recogida por Europa Press, ha explicado que las primarias forman parte de la actividad reglada del partido y que es éste el que luego tiene que responder ante el Tribunal de Cuentas, que estableció que las donaciones al partido tienen que hacerse en una cuenta establecida para ese fin. Si las donaciones van a una cuentas privada, ha explicado, el PSOE no puede rendir cuentas sobre ellas. "La intención de la gestora no es controlar las cuentas de nadie", ha asegurado.

Eso es lo que la Gestora trasladará este martes por la tarde a los representantes de las tres candidaturas. Los equipos de Susana Díaz y Patxi López aceptan el sistema, pero el de Pedro Sánchez defiende su modelo de crowdfunding, especialmente para esta fase previa en la que aún no han empezado formalmente las primarias y no hay nada previsto en los reglamentos del PSOE. Para la fase más formal, dice el equipo de Sánchez, ya se verá como se financian.

Sin embargo, Jiménez ha dejado claro que el diseño que ha hecho la Gestora para la financiación de las candidaturas es para esta fase, porque es para cumplir la ley de financiación de partidos. Cuando el proceso empiece formalmente, ha añadido, entrará en vigor la normativa interna que será "de obligado cumplimiento para todos". Además, ha rechazado las preocupaciones del equipo de Pedro Sánchez sobre la protección de datos de los donantes, porque "la ley dice que el partido tiene que trasladar la identidad de los donantes al Tribunal de Cuentas".

NO CREE QUE SÁNCHEZ RECIBA DINERO DE PODEMOS

Tampoco ha dado crédito a las sospechas de que Sánchez pueda estar recibiendo dinero de Podemos: "No creo, espero que no se planteen este tipo de sospechas porque estoy seguro de que no es así". Por otro lado, ha esquivado la pregunta de si él debería abandonar alguna de sus funciones para no levantar sospechas de parcialidad, puesto que además de portavoz de la Gestora es portavoz parlamentario del PSOE andaluz, el grupo que sustenta a Díaz en la Junta.

Jiménez ha optado por responder que "las normas del proceso interno están perfectamente tasadas", que a la Gestora le corresponde organizar el proceso y que ninguna candidatura ha cuestionado ante la Comisión de Garantías el papel de la dirección en el proceso. Según él, las normas son las que dan las garantías. En ese punto, ha reiterado su argumento de que puede haber "polémica sobre las propuestas que hagan los candidatos" pero no sobre las normas porque eso supone 'cuestionar el propio proceso'.

Además, ha asegurado que él no tiene información de lo que va a pasar el domingo, fecha en que está previsto que Susana Díaz anuncie su candidatura: "Lo sé porque se ha venido anunciando o convocando un acto en el que todo el mundo sabe o prevé que se va a anunciar".

LA INCOMPATIBILIDAD, UNA "POLÉMICA FALSA"

Eso sí, ha tachado de "polémica falsa" que se cuestione que Díaz pueda ser a la vez secretaria general del PSOE y presidenta de una comunidad autónoma, porque Rajoy lo es "de 17" y la ministra de Defensa y secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asumido "todo lo que se le ha puesto por delante".

Por otro lado, Jiménez ha enmarcado las palabras de Pedro Sánchez sobre los "dos modelos de partido" en el seno del PSOE en el hecho de que en toda campaña se busca llamar la atención de los potenciales votantes. Con todo, ha confiado en que cuando pasen las primarias, en el periodo que transcurra entre la votación de los militantes y el Congreso posterior el partido sea capaz de encontrar consensos para salir fortalecido.

Preguntado sobre si habrá debates entre los candidatos, como pide Patxi López, se ha limitado a señalar que el reglamento de primarias establece que habrá debates cuando los candidatos lo sean formalmente y que hasta ahora es el partido el que los ha organizado.

RECADOS DE LOS SUSANISTAS

Además, algunos diputados socialistas cercanos a la presidenta andaluza, Susana Díaz, han reclamado este martes a la candidatura de Pedro Sánchez que dejen de "sembrar dudas" sobre el proceso de primarias que el partido celebrará esta primavera. "Parece que hay miedo al resultado que se pueda producir", ha resumido el portavoz del PSOE en la Comisión de RTVE en el Congreso y diputado castellano-manchego, José Miguel Camacho.

En declaraciones a los periodistas antes de la reunión del Grupo Socialista en la Cámara Baja, Camacho ha criticado que el equipo del exlíder socialista esté "poniendo en duda" el proceso de primarias que está llevando a cabo el partido y, en concreto, el sistema de votación, que, según ha recalcado, es "exactamente igual" que el que se llevó adelante cuando él salió elegido secretario general.

Por ello, ha pedido a esa candidatura que deje de "sembrar dudas" sobre el proceso porque "da la sensación de que, incluso antes de que se produzca, hay miedo al resultado que se pueda producir". "Las normas deben ser las mismas para todos y nada tendrán que temer", ha apostillado.

En concreto, el socialista castellano-manchego ha defendido la postura de la Gestora que dirige el partido de conocer el detalle de todas las donaciones que reciban las tres candidaturas para su campaña de primarias. "Si las normas son iguales para todos, habrá que respetarlas", ha enfatizado Camacho.

En la misma línea se ha manifestado el presidente de la Comisión de Defensa y diputado también de Castilla-La Mancha, José María Barreda, quien ha criticado que desde esa candidatura se trate de "deslegitimar" el proceso de primarias. "Algunos da la impresión de que se quieren poner la venda antes de la herida para poder justificar, si hay problemas, alguna postura extremista en caso de que el resultado no sea el que ellos desean", ha señalado.

LA MAYORÍA DE DIPUTADOS, CON SUSANA

A ambos parlamentarios se les ha preguntado por la guerra abierta en Twitter entre partidarios de Susana Díaz y de Pedro Sánchez, y ambos han demandado a los compañeros que las diferencias internas no trasladarse a las redes sociales mediante "insultos". "Espero que sea una especie de sarampión que pase rápido y que impere la sensatez y la tranquilidad —ha resumido Barreda—. Convendría que las aguas permanecieran en el cauce".

Preguntados sobre si hay un claro favorito o favorita en el Grupo Parlamentario Socialista para la Secretaría General del partido, Camacho se ha mostrado más esquivo y ha tratado de zanjar el asunto en que se trata de "quinielas", si bien Barreda ha dicho tener la sensación de que la mayoría apoya a Susana Díaz.