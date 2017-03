Theresa May condena el "enfermo y depravado" ataque de Londres

La Primera Ministra de Reino Unido, Theresa May, ha condenado el ataque terrorista sufrido este miércoles en Londres como un acto "enfermo y depravado". En una breve alocución a los medios frente al número 10 de Downing Street, May ha confirmado que su país mantiene en "severo" el nivel de alerta frente a posibles atentados.

La líder inglesa, que se encontraba en el Palacio de Westminster en el momento en el que se produjo el atentado que ha causado al menos cinco muertos y 40 heridos, ha afirmado que "la elección del lugar para el ataque no es casual". "Se ha atacado el parlamento más antiguo del mundo, y los valores que representa: la libertad, el imperio de la ley, la democracia", ha dicho.

"El pueblo británico no cederá ante el terrorismo", ha asegurado la primera ministra. "Mañana Londres hará su vida normal. "Avanzaremos juntos, no cederemos nunca al terrorismo y no permitiremos jamás que las voces del odio y el mal nos dividan", ha concluido.