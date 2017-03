Un atentado en Londres deja al menos cuatro muertos y 20 heridos

Cuatro personas han muerto y al menos 20 han resultado heridas este miércoles en dos ataques que la policía investiga como terroristas en las inmediaciones del Parlamento británico en Londres. Lo que se sabe hasta ahora es que ha habido dos ataques simultáneos: un asaltante, que ha sido abatido, ha acuchillado a un policía, y un coche a la fuga ha atropellado a un número todavía indeterminado de personas.

Entre las víctimas mortales están una mujer, el policía que ha sido atacado y el autor de los hechos, según ha informado la policía. Por otro lado, el comandante de Scotland Yard, BJ Harrington, ha confirmado que la policía de Londres está en máxima alerta en varios puntos de Londres tras el "incidente terrorista", aunque no ha confirmado si se lo que ha sucedido ha sido un ataque aislado o si se están buscando otros sospechosos. Harrington ha reconocido que hay "un número importante de heridos graves", incluyendo uno o más policías. Además, una mujer ha sido rescatada del río, al que se había lanzado tras ver el coche que ha perpetrado el arrollamiento múltiple.

Según informan medios británicos, los hechos han transcurrido de la siguiente manera: un vehículo gris Hyundai ha atropellado a varias personas en el puente de Westminster, próximo al Parlamento, antes de continuar el trayecto hasta el edificio parlamentario. Tras estrellar el vehículo contra las rejas que rodean el Parlamento, el conductor ha salido del coche, ha apuñalado a un policía y, cuando se disponía a atacar a otro, los agentes del orden que estaban en el lugar le dispararon, de acuerdo con testigos.

Esta versión coincide con la que han aportado al diario The Telegraph testigos presenciales, que han descrito cómo un policía ha disparado en tres ocasiones contra un intruso a corta distancia después de que la gente se apresurara hacia las puertas. Esas mismas fuentes han contado al periódico que han visto a un hombre con un cuchillo dentro del recinto del palacio.

Photos by Toby Melville show injured people in an incident outside British parliament https://t.co/q2Z1RCh2hx pic.twitter.com/C9yAT2qiYz — Reuters Pictures (@reuterspictures) 22 de marzo de 2017

Un fotógrafo de la agencia Reuters ha asegurado que ha visto una docena de heridos, dos de ellos muy graves y sangrando mucho en el puente de Westminster. Además, otras personas han asegurado que escucharon disparos antes de que la policía pidiera a los ciudadanos que permanecieran en sus oficinas.

La Policía Metropolitana, que está informando de todo a través de Twitter, ha sido la primera en comunicar que se está tratando los incidentes como un ataque terrorista hasta que no se pruebe lo contrario:

Incident in #Westminster: We are treating this as a terrorist incident until we know otherwise — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 de marzo de 2017

We have to assume the incident in London is terrorist related. I wrote about the current threat earlier today https://t.co/xaudG57kmC — Rob Wainwright (@rwainwright67) 22 de marzo de 2017

En la misma línea se ha manifestado posteriormente el director de Europol: "Tenemos que asumir que el incidente de Londres está relacionado con el terrorismo".

Así las cosas, la Policía ha pedido a la población y los numerosos turistas que suelen visitar esta zona de la capital que se mantengan alejados de la plaza del Parlamento, Whitehall, el puente de Westminster, el puente Lambeth, la calle Victoria hasta el cruce con Broadway y Victoria con el fin de "permitir a los servicios de emergencia abordar el incidente en curso".

Por otra parte, ha pedido la colaboración de aquellos que tengan fotos o vídeos de lo sucedido, para que se los hagan llegar. "Por favor usad el sentido común y la contención a la hora de circular imágenes y vídeos de aquellos que han resultado heridos en el incidente en Westminster", ha reclamado vía Twitter.

Please use common sense and restraint in circulating pictures and videos of those that have been injured during the incident in #Westminster — Metropolitan Police (@metpoliceuk) 22 de marzo de 2017

En el interior del edificio, se estaba celebrando una sesión de la Cámara de los Comunes y las autoridades han pedido a los parlamentarios que permanezcan en el interior del edificio por el momento.

La primera ministra británica, Theresa May, ha sido evacuada por una puerta trasera del Parlamento en un coche camuflado de policía. El resto de los parlamentarios permaneció dentro de las de dependencias de Westminster, mientras decenas de policías con uniforme paramilitar han acudido como refuerzo a la plaza del Parlamento.

Deputy speaker announces UK Houses of Parliament suspended after incident on Westminster Bridge https://t.co/WG8yXWpPVV pic.twitter.com/0SpfNcjAIv — BBC Breaking News (@BBCBreaking) 22 de marzo de 2017

El diputado Jake Berry ha explicado en Twitter que está encerrado "en su oficina con dos secretarios de Estado y 5 otros colegas esperando a ser evacuados", según ha informado la agencia AFP.

Locked in an office with a 2 of ministers and 5 other colleagues waiting to be evacuated. — Jake Berry (@JakeBerry) 22 de marzo de 2017

A falta de saber la versión oficial de lo que ha ocurrido, Londres ha revivido el miedo este miércoles. La ciudad vive en constante alerta desde los atentados del 7 de julio de 2005. Entonces, más de medio centenar de personas perdieron la vida por una cadena de explosiones que sacudió el sistema de transporte público londinense. Tres artefactos estallaron en el concurrido metro de la capital, mientras que una cuarta bomba hizo explosión en un autobús.

La organización terrorista Al Qaeda asumió la responsabilidad de un atentado al que seguirían numerosas amenazas a lo largo de los últimos años, en su mayoría derivadas del radicalismo islamista. El grupo Estado Islámico ha puesto a Londres en su punto de mira para seguir con un rastro de destrucción que ya ha dejado huellas en otras capitales europeas como París, Roma o Berlín.