Como viene siendo habitual últimamente, la extrema derecha europea ha aprovechado el atentado de Londres, que acabó con la vida de cuatro personas y provocó más de 40 heridos, para azuzar el miedo y señalar a los musulmanes como responsables de los ataques terroristas.

Tanto la líder de la ultraderecha francesa Marine Le Pen, como la primera ministra polaca, Beata Szydlo, han vinculado el atentado con la importancia de controlar las fronteras y han señalado a la inmigración musulmana, apoyando el cierre de mezquitas.

Un discurso contra el que algunos han respondido con memoria histórica, recordando ataques como el que sufrió precisamente la ciudad de Londres en 1993 por parte del IRA.

This is London in 1993 after an IRA truck bomb. We didn't ban Irish people or Catholics, we understood it was just a small group of cunts pic.twitter.com/DMo5L41yoX