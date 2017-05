El solidario gesto de un periódico con otro tras el atentado de Manchester

En los momentos de dolor, de tensión, cuantos más apoyos se reciban, mejor. Además, ante una tragedia de la magnitud del atentado de Manchester, el papel de los medios de comunicación es clave. Y los que han vivido una situación así lo saben. ¿Recuerdas The Boston Globe? Su trabajo fue fundamental para que el resto del mundo supiera, de primera mano, qué había pasado en el atentado durante el maratón de Boston.

Y entonces ya se vio la solidaridad entre colegas. Al pie de la noticia, que tuvo lugar en 2013, los colegas del Boston Globe se convirtieron en la fuente informativa más fiable de lo que iba sucediendo. Fueron muchas horas de sueño perdido en la redacción del diario local, que otro medio, Chicago Tribune decidió agradecer enviándoles a su redacción cajas y cajas de pizza, una forma amable y simpática de reconocer la importancia de su labor.

"Nos hace sentir orgullosos de ser periodistas", decía la nota que acompañaba las pizzas. Y ahora los compañeros de Boston Globe han tenido el mismo gesto con otros colegas, que por desgracia se han visto en una situación parecida:

The @BostonGlobe sent us pizza to keep us going. Thanks friends. pic.twitter.com/kVH0TXddz9