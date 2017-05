Ángel Garó tras ser puesto en libertad: "Mira 'Ciudadano Kane' y te lo explicará todo"

El humorista gaditano Angel Garó, detenido en la capital malagueña por un presunto delito de lesiones a su pareja, se encuentra en libertad provisional tras declarar ante el juez.

Garó, afincado en Málaga, fue detenido por la Policía en la estación de tren María Zambrano de Málaga como presunto autor de una agresión y, tras prestar declaración ante el Juzgado de Instrucción número 11 de la ciudad, quedó en libertad provisional, según han informado a Efe fuentes judiciales.

Según informa el diario SUR, los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el domicilio del humorista en Málaga y la víctima alertó al 112 de que estaba siendo agredida por su pareja.

Los agentes que acudieron al lugar encontraron a la víctima pero no hallaron al supuesto responsable de la agresión, que fue localizado en la estación cuando se disponía a coger un tren con destino a Madrid, por lo que fue detenido y ayer pasó a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles en el domicilio del humorista en Málaga y la víctima alertó al 112

El humorista ha concedido una entrevista a La Otra Crónica de El Mundo en la que —bastante alterado— ha hablado sobre lo ocurrido.

Garó asegura que la persona que lo ha denunciado tiene "problemas mentales". Además, no ha querido contar cuántas horas ha pasado retenido porque no se lo permite su abogado.

"Viene alguien que te denuncia y sí lo ponen, pero nadie dice que puse el Teatro Cervantes en pie por una obra de caridad", prosigue. "¿Tampoco es noticia que dé 6.000 euros todos los años a los ancianos del asilo Miraflores de los Ángeles? No me merezco que se hagan acopio de ciertas cosas y no de las otras. Mira la película Ciudadano Kane, de Orson Welles, y te lo explicará todo", aseguró el humorista.

"¿Nadie dice mi obra de caridad cuando mi caché es de 25.000 euros? ¿Nadie sabe que soy Hermano de Honor del Cautivo y Escudo de Oro? ¿Nadie sabe que he recogido la medalla más importante de mi ciudad?", se preguntaba.

Ángel Garó asegura que aún no hay fecha para el juicio y ha querido recalcar que en su vida profesional no ha dado escándalos "sino maravillas".

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR Detienen al humorista Ángel Garó por una presunta agresión a su pareja

QUERRÁS VER ESTO:

La primera actuación de Angel Garó en 'Un, dos, tres'