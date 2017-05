Conmoción en Portland (EEUU) por la muerte de dos hombres que defendían a unas chicas musulmanas

La ciudad norteamericana de Portland (Oregón) se encuentra conmocionada después de que dos hombres murieran apuñalados la noche del viernes en un tren metropolitano de la ciudad cuando intentaron apaciguar a otro hombre que gritaba insultos racistas contra dos mujeres que parecían ser musulmanas, según detalló la Policía.

Las autoridades, informa la Agencia EFE, detuvieron a un sospechoso del doble homicidio, Jeremy Joseph Christian, de 35 años, sobre el que pesan dos cargos de asesinato agravado, uno de intento de asesinato, dos de intimidación de segundo grado, y otro por ser un criminal en posesión de un arma, indicó la Policía de Portland en un comunicado. Además de a los dos fallecidos, el sospechoso apuñaló a un tercer pasajero que trataba también de ayudar, aunque por el momento sobrevive.

Según el relato de la Policía, el sospechoso estaba en el tren "gritando comentarios que podrían caracterizarse como un discurso de odio contra una variedad de etnias y religiones". Varios testigos que estaban en el tren aseguraron que el sospechoso se acercó a dos mujeres "posiblemente musulmanas", de las cuales una llevaba un hiyab (pañuelo islámico). Según lo que más tarde contaría una de las chicas a su madre, el agresor empezó a decir que "todos los musulmanes debían morir", informa la BBC.

"Algunas personas se le acercaron entonces y parecieron tratar de intervenir para cambiar su comportamiento hacia las personas a las que estaba gritando. Y (el sospechoso) les atacó agresivamente", explicó el portavoz de la Policía de Portland, sargento Pete Simpson, según el diario local The Oregonian.

Dyjuana Hudson, madre de una de las chicas, le dijo a este diario que uno de los viajeros le había dicho a Christian: "No puedes tratarlas así. Son unas niñas". Pero el sujeto reaccionó violentamente contra los que intentaron proteger a las jóvenes y los apuñaló. "El sospechoso atacó viciosamente a algunas de las personas a las que les estaba gritando, lo que resultó en dos muertos y un herido", indicó Simpson. Las chicas huyeron del lugar del ataque y llamaron a sus familias para pedir ayuda. Christian fue arrestado poco después de abandonar el tren. Loren Cannon, un agente especial a cargo del FBI en Oregón, declaró el sábado que era muy prematuro determinar si "la violencia fue un acto de terrorismo doméstico o un delito federal de odio".

LAS VÍCTIMAS

Taliesin Namkai-Meche es uno de los jóvenes asesinado, cuyo perfil ahora se honra en vigilias y rezos por su carácter solidario y alegre. Se había graduado como economista y estaba hablando por teléfono con su tía cuando el sospechoso empezó a insultar a las jóvenes. Su tía le pidió que filmara lo que estaba ocurriendo, según informó la cadena de televisión Katu News. Pero en vez de grabar lo que estaba sucediendo, decidió intervenir en favor de las agredidas.

Por su parte, Ricky John Best, de 53 años, tenía cuatro hijos. En el momento del ataque, se dirigía a su casa. Sirvió durante 23 años en el ejército de Estados Unidos y se retiró en 2012, indica el Willamette Week. Desde 2015, trabajaba para la Alcaldía de Portland.

Micah David-Cole Fletcher, la persona que resultó herida, sigue en el hospital.

LA CONDENA DE TRUMP

El presidente de EEUU, Donald Trump, ha tachado este ataque de "inaceptable". No ha sido hasta hoy que ha valorado este caso, lo que ya había elevado voces críticas, aunque el suceso ocurrió mientras se encontraba fuera del país en su primer viaje internacional a Oriente Medio y Europa, coincidiendo con el inicio del Ramadán, mes sagrado para el Islam.

"Los ataques violentos de Portland el viernes son inaceptables. Las víctimas se enfrentaron al odio y a la intolerancia. Nuestras oraciones están con ellos", dijo el mandatario desde su cuenta oficial como presidente, heredada con el cargo y más inactiva que la personal.

The violent attacks in Portland on Friday are unacceptable. The victims were standing up to hate and intolerance. Our prayers are w/ them.