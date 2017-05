La Policía alerta de la rápida expansión de la estafa del retrovisor

Los Mossos d'Esquadra han alertado, a través de Twitter, de la difusión de una nueva estafa conocida como del retrovisor. El timo, que suele usar como víctimas a las personas mayores, tiene como protagonistas a extranjeros que provocan un choque que afecte al espejo retrovisor.

Tras culpar a la víctima, piden comenzar con urgencia el parte de accidente bajo el pretexto de que deben marcharse con urgencia a su país.

T'expliquem en què consisteix l' #EstafaRetrovisor i què has de fer si et trobes en una situació com aquesta: https://t.co/v1OVnYeYhm pic.twitter.com/SBJeFW5wjl