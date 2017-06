Melania critica a la comediante que 'decapitó' a Trump en una foto: "Hay que preguntarse sobre su salud mental"

La primera dama de EE UU, Melania Trump, ha mostrado su indignación ante la imagen mostrada por la humorista Kathy Griffin, en la que aparece con una cabeza ensangrentada y decapitada que simula ser la del presidente de EEUU, Donald Trump.

Melania, quien se ha preguntado por la "salud mental" de Griffin —ganadora de dos Emmys por su reality show My Life on the D List—, ha declarado que "como madre, esposa y ser humano, esa foto es muy inquietante".

#ALERTA IMAGEN SENSIBLE Esta foto de Kathy Griffin con la supuesta cabeza de Trump. El presidente dice que su hijo menor está muy perturbado pic.twitter.com/ErWYZ1VYLM — Raúl Méndez Macías (@rauleslocutor) 31 de mayo de 2017

La imagen ya le ha costado a Griffin su contrato con la cadena CNN, que calificó la foto de "asquerosa y ofensiva".

Melania Trump ha argumentado que en el actual contexto mundial, "con las atrocidades que están pasando", una foto así no es tolerable: "Cuando tienes en cuenta algunas de las atrocidades que están pasando hoy en el mundo, una foto como esa simplemente está mal y te hace preguntarte sobre la salud mental de quien la hizo", ha agregado la esposa del presidente.