Macron utiliza una expresión de Trump para mandarle un recadito sobre el cambio climático

El presidente francés, Emmanuele Macron, ha hablado en inglés durante un discurso televisivo después de que Donald Trump anunciase que Estados Unidos se retira del Acuerdo de París y ha utilizado el lema de campaña de Trump para darle un recadito: "Make our planet great again" (Hagamos al planeta grande otra vez).

Macron ha dicho esta frase después de emitir una primera declaración en francés, en un guiño a los estadounidenses, modificando el lema de la campaña de Trump 'Make America Great Again' (Hagamos América grande otra vez).

