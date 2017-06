"Se lo intentamos explicar con frases cortas, pero...": el demoledor rapapolvo de Juncker a Trump por su salida del Acuerdo de París

Políticos, líderes, empresarios... todos claman contra la decisión de Donald Trump de abandonar el acuerdo de París sobre cambio climático. Pero entre todas las quejas, réplicas y advertencias lanzadas en las últimas horas, desde que se confirmó el paso dado por el presidente de EEUU, destaca una por su claridad, su golpe de aguijón y su repercusión en redes sociales: es la de Jean Claude Juncker, presidente de la Comisión Europea.

Los tuits del organismo que preside, en los diversos idiomas de la Unión, se han convertido en tendencia por el mensaje-rapapolvo que contienen. Este es el vídeo y estas son sus palabras:

"No es así como funciona. Los americanos no pueden dejar así como así el Acuerdo de París contra el #cambioclimático" - @JunckerEU 🇪🇺🇪🇺 pic.twitter.com/Q1gj7zDwmz — Comisión Europea (@UEmadrid) 1 de junio de 2017

"No es así como funciona. Los americanos no pueden dejar así como así el acuerdo. Eso es lo que cree el señor Trump porque no se acerca lo suficiente a los expedientes como para entenderlos completamente. Se necesitan tres o cuatro años tras el acuerdo -que entró en vigor en noviembre de 2016- para dejar el acuerdo. Así que esta noción de 'Soy Trump, soy [norte]americano, America first y voy a dejar esto' no va a suceder. Intentamos explicárselo al señor Trump de forma clara con frases cortas en alemán en Taormina [donde se celebró una cumbre del G7 la pasada semana]; parece que el intento no tuvo éxito, pero la ley es la ley, y todo el mundo la tiene que seguir. No todo es ley, pero no todo es fake news [noticias falsas]".

Queda claro: el republicano no tiene claros los compromisos que hay firmados, se le trató de explicar de nuevo pero no acabó de verlo y tiene que entender que los que le alertan sobre su manera de romper con París no son agoreros alentados por los mentirosos medios de comunicación, sino cumplidores de las normas y los compromisos internacionales.

LA UE, OBLIGADA A REINVENTARSE

Como ha analizado la Agencia EFE, la decisión de Trump de retirar a EEUU del Acuerdo de París contra el calentamiento global ha desatado una reacción en tromba desde la Unión Europea, donde instituciones, empresas y asociaciones coinciden en denunciarlo como un error histórico mientras buscan alternativas de futuro. Desde la victoria electoral de Trump en noviembre, y más desde que asumió el cargo de presidente en enero, los nervios han aflorado en los pasillos de la Comisión Europea y del Consejo, donde se han ido preparando alternativas ante la creciente incertidumbre sobre el Acuerdo de París que fomentaba el presidente de Estados Unidos.

La maniobra estratégica invitaba a mirar hacia China, el segundo país más contaminante del mundo -por detrás de Estados Unidos- y el más poblado. Y Pekín recogió el guante que le lanzó Bruselas, como han ido desmigando ambos centros de poder con anuncios y visitas mutuas en los últimos meses. Esa sintonía quedará plasmada en una declaración conjunta que pretende impulsar significativamente las relaciones entre ambas potencias, obligadas a convertirse en aliados estratégicos en la transición a una economía baja en carbono que ambos defienden.

El comisario europeo de Energía y Acción Climática, el español Miguel Arias Cañete, fue el primero reaccionar al anuncio de Trump de anoche, en lo que definió como "un día triste para la comunidad global", aunque aseguró que el Acuerdo de París "perdurará".

A sad day for the global community, but the #ParisAgreement will endure. The world can count on Europe. EU statement https://t.co/MeI9jov4Zf — Miguel Arias Cañete (@MAC_europa) 1 de junio de 2017

El comisario defiende además el acuerdo nuclear concretado con Teherán en julio de 2015, del que también recela Trump. Se firmó seis meses antes del pacto de París y supuso el inicio del deshielo de las relaciones entre Occidente e Irán.

Trump empuja a la UE a mover fichas en el tablero diplomático, pero también a cerrar filas de puertas para dentro: sin fisuras por ahora, Europa se aferra a la unidad ante los desafíos que plantea Washington y a los que supone la salida del Reino Unido del proyecto comunitario.

Los líderes de las tres grandes potencias que quedarán en la UE cuando el Brexit desconecte a Londres de Bruselas no renegociarán el Acuerdo de París, según aseguraron en un comunicado conjunto difundido inmediatamente después del anuncio de Trump la canciller de Alemania, Angela Merkel; el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y el primer ministro italiano, Paolo Gentiloni.

La relación entre Bruselas y Washington se ha tensado tanto que los líderes europeos incluso han dejado de mantener la compostura ante las formas de Trump, que hace solo una semana se reunió con ellos en Bruselas y en la cumbre del Grupo de los Siete países más desarrollados en Italia.

En la sede bruselense de la OTAN, Macron, con teatralidad y ante las cámaras, dejó de palmas abiertas a un Trump sorprendido al ver que el presidente francés saludaba a Merkel y a sus colegas antes que a él. Cinco días después, la canciller alemana dijo en alusión a Londres y Washington que "los tiempos en que se podía confiar en otros han quedado atrás". Las declaraciones de Jean Claude Juncker van en esa línea de disgusto, que comparten el Parlamento Europeo, el Consejo (que representa a los países de la UE), la patronal Business Europe y organizaciones ecologistas como la Red de Acción Climática o WWF.

Deeply disappointed by #US decision, despite our efforts at #G7. Against what we stand for, contrary to what the world expects. #COP21 — Jean-Claude Juncker (@JunckerEU) 2 de junio de 2017

Y tras la ruptura estadounidense del pacto medioambiental firmado por casi 200 países, Macron ha reciclado -en inglés- una de las frases más célebres de Trump: "Make the planet great again" (Hacer el planeta grande de nuevo).

Queda por ver si "la decisión de Trump va a estimular la competitividad europea en sectores clave", como comentó a Efe el presidente de la patronal energética Eurelectric, Kristian Ruby, o si la marejada de cambios en la primera potencia del mundo llegará a la UE convertida en un tsunami. "Somos como las ranas en un cubo de agua en el que va aumentando la temperatura, y que disfrutan del calor hasta que es demasiado tarde, el agua empieza a hervir y mueren", resume una fuente diplomática familiarizada con la realidad de Bruselas.