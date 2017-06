El gif que mejor demuestra lo absurdo de la decisión de Trump sobre el acuerdo de París

El destacado analista estadounidense Ian Bremmer es una de las voces más escuchadas y respetadas de la política exterior de Estados Unidos. Quizá por eso firma el mejor tuit que vas a leer sobre lo absurdo que resulta la decisión del presidente de EEUU, Donald Trump, de sacar a su país del acuerdo del clima de París.

Con sólo 11 segundos muestra cómo EEUU está, básicamente, solo. "Usted está con nosotros. O contra nosotros. Contra nosotros es la opción cada vez más popular", escribe Bremmer junto al gif:

You're either with us.

Or against us.

Against us an increasingly popular option. pic.twitter.com/ZB9Hd6Ikoa