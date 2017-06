La rajada de Trump tras el doble atentado en Londres que ha enfurecido al mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enfurecido a medio mundo con una serie de tuits que ha publicado este domingo tras los ataques de Londres. El líder de EEUU ha asegurado que los atentados han mostrado que ya era hora de "dejar de ser políticamente correctos", advirtiendo que de otra manera la amenaza será peor.

"Debemos dejar de ser políticamente correctos y atender el problema de la seguridad de nuestra gente. Si no somos inteligentes, la cosa empeorará", ha escrito Trump en un tuit.

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

En una serie de tuits a primera hora del domingo, Trump también ha reprochado el intento del alcalde de Londres, Sadiq Khan, de tranquilizar a la opinión pública luego de que tres atacantes arrollaran a varios peatones con una furgoneta en London Bridge el sábado y luego acuchillaran a otros.

"Al menos siete muertos y 48 heridos en un ataque terrorista y el alcalde de Londres dice que 'no hay razón para alarmarse'", ha escrito el mandatario estadounidense en otro tuit.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

También se ha burlado de quienes defienden el control de armas. "¿Se dan cuenta de que no estamos teniendo un debate sobre armas ahora mismo? Eso es porque ellos usaron cuchillos y una camioneta!", ha señalado también en un tuit.

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de junio de 2017

Horas después de estos mensajes, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha dicho que tiene cosas más importantes que hacer que responder a un tuit del presidente estadounidense.

"El alcalde está ocupado (...) Tiene cosas mejores que hacer que responder a un tuit desinformado de Donald Trump, que saca deliberadamenre de contexto sus declaraciones apremiando a los londinenses a no alarmarse si ven a más policías, incluidos policías armados, en las calles", ha dicho un portavoz de Khan.

El alcalde está ocupado (...) Tiene cosas mejores que hacer que responder a un tuit desinformado de Donald Trump, que saca deliberadamenre de contexto sus declaraciones

Antes de los tuits de este domingo, Trump también había aprovechado el atentado para pedir a la justicia que desbloquee su proyecto de prohibir a inmigrantes de ciertos países musulmanes entrar en Estados Unidos, y cargó además contra quienes critican la permisividad estadounidense con las armas.

We need to be smart, vigilant and tough. We need the courts to give us back our rights. We need the Travel Ban as an extra level of safety! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de junio de 2017

