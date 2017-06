Cuándo lanzará Nintendo el Pokemon Ultrasol y el Pokemon Ultrasol para la 3DS

Nintendo ha anunciado en un Nintendo Direct nuevos títulos de la franquicia Pokémon, uno de ellos para la consola Switch, Pokkén Tournament DX, y dos nuevos para la consola 3DS, Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna.

Pokkén Tournament DX es un título de lucha que llegará a las tiendas el 22 de septiembre. Aprovechará los distintos modos de juegos que ofrece Nintendo Switch y ofrece distintas opciones de combate con las criaturas de juegos: combates oficiales (con una clasificación), combates amistosos y combates de grupo.

Asimismo, la compañía ha dado a conocer dos nuevos títulos para Nintendo 3DS: Pokémon Ultrasol y Pokémon Ultraluna, que llegarán el 17 de noviembre. Un poco antes, el 22 de septiembre, los jugadores de la portátil tendrán disponible Pokémon Oro y Pokémon Plata en la Consola Virtual.

Pokemon Go en Madrid Pokemon Go en Madrid



1 of 12 Comparte esta galería:





Este artículo fue publicado originalmente en la edición estadounidense de 'The Huffington Post' y ha sido traducido del inglés por Marina Velasco Serrano