La imagen de Roberto Carlos 'matando' con la mirada a Modric que ya es viral

Los brasileños de la plantilla del Real Madrid posando junto al exfutbolista blanco Roberto Carlos... y uno más. Así se podría resumir la imagen —que ya es viral— en la que Casemiro, Marcelo y Danilo posan junto al mítico lateral madridista en lo que parece ser la típica "que posen los brasileños".

Sin embargo, el croata Luka Modric se cuela en la imagen, lo que parece no hacerle demasiada gracia al Roberto Carlos, quien le dedica un gesto de lo más elocuente.

Roberto Carlos looking at Modric like "you're not Brazilian" pic.twitter.com/RYuqmlqFcJ — Yassine (@YassineSays) 5 de junio de 2017

El tuit de @YassineSays tiene ya más de 4.300 retuits y 4.100 me gusta, algo que ha impresionado al propio tuitero.

I didn't expect this tweet to go viral 😅 https://t.co/0A6RJiDxXD — Yassine (@YassineSays) 6 de junio de 2017

La imagen ha provocado todo tipo de chanzas en la red social:

Modricinho — Oz (@Othman_Kay) 5 de junio de 2017

Luki can be whoever he wants! 😂 — CHAMP12NS (@Johnninho69) 5 de junio de 2017

Luka puede ser del país que quiera — Jose Carballo (@josemcar14) 5 de junio de 2017

Vaya cara le pone — Picazo (@Carvacrack) 5 de junio de 2017

Lucas ni cuenta se ha dado 😂😂 — Cris Moya (@nitamar26) 5 de junio de 2017

😂😂😂😂😂 — Ȝǻlã Bãkèèŗ🇱🇾‏⑫‏㉝ (@Alaabakeer8) 5 de junio de 2017

el mas brasileño de los cinco por clase y talento — enric piñol sumalla (@qkikepituique) 5 de junio de 2017

😂😂😂Roberto is like: Oh my... the new Ballon d'Or! — Cris Triju (@desnatados) 5 de junio de 2017

yeah, but he plays like one — gabby okens (@gabbiesaint) 6 de junio de 2017