El Festival Starmus crece y se multiplica. Además esta vez estrena sede: la ciudad noruega de Trondheim, donde se instaló tras abandonar Tenerife, donde se venía celebrando desde 2012. La nueva edición, del 18 al 23 de junio, se organiza en esta ocasión con la colaboración de la Universidad Noruega de Ciencia y Tecnología y acogerá a personajes como el astrofísico Stephen Hawking, astronauta de la NASA Buzz Aldrin, el sociólogo Anthony Giddens, el director de cine Oliver Stone y hasta 20 premios Nobel.

El director del festival, el astrofísico Garik Israelian, del Instituto de Astrofísica de Canarias, optó este año por trasladarlo a Noruega, tras los problemas que tuvo en 2016 en Canarias y ante la falta de apoyo y compromiso por parte de las instituciones en un evento único en el mundo. "La acogida en Trondheim ha sido fabulosa. Por primera vez hay un equipo encargándose de toda la logística y organizando todo tipo de actividades paralelas para que Starmus esté presente en las calles, en las aulas y, en general, en toda la ciudad. También por primera vez no hay problemas de financiación, pues el 50% del presupuesto es público y el otro 50% privado, conseguido a través de la propia universidad", asegura Israelian.

Por primera vez no hay problemas de financiación, pues el 50% del presupuesto es público y el otro 50% privado". Garik Israelian, director del Festival Starmus

Bajo el título de Vida y el Universo, Starmus vuelve a se un encuentro de la ciencia y la música, con el foco puesto en esta ocasión en el origen y la evolución, el cerebro humano, la sociedad, la tecnología y otros temas de interés global, como la situación de los océanos o los últimos avances en genética.

El programa se abrirá en esta ocasión con una conversación entre tres de los últimos de los astronautas que aún viven del programa Apolo que llevó al ser humano a la Luna: Buzz Aldrin, Charlie Duke y Harrison Schmitt. Stephen Hawking, como orador principal del festival, ofrecerá una conferencia titulada Agujeros negros y deformaciones del tiempo, pero también será el encargado de entregar la Medalla Hawking a quien haya destacado por su labor en la divulgación de la ciencia y la cultura.

"Starmus es un festival único e interdisciplinario de personas que trabajan en diferentes campos — astrónomos, astronautas, cosmólogos, físicos, filósofos, músicos, artistas, biólogos, etc.— que comparten un interés en el universo, cómo comenzó y es ahora, y cómo podemos explorar y utilizar sus muchas facetas", ha declarado el profesor Hawking.

Es un festival único e interdisciplinario de personas que trabajan en diferentes campos y comparten un interés en el universo y por cómo podemos explorar y utilizar sus muchas facetas". Garik Israelian

Por Trondheim, en sólo cinco días, pasarán también Larry King, el economista Jeffrey Sachs, nobeles como Edvard Moser, Adam Riess, George Smoot, May-Britt Moser, Susumu Tonegawa, Torsten Wiesel o astrofísicos como Michel Mayor, un programa que será inaugurado por el Comisario de Investigación, Ciencia e Innovación de la Unión Europea, Carlos Moedas. Y todo ello animado por actuaciones científico-artísticas como la de May-Britt Moser y conciertos como el del guitarrista Steve Vei, con Nuno Bettancourt, Grace Potter y Devin Townsend como invitados especiales.

La ciudad noruega de Trondheim.

Pero al margen del programa oficial, Garik Israelian destaca fundamentalmente que Starmus 2017 tendrá un intenso programa paralelo en la ciudad noruega, donde en esas fechas no se pone el Sol. Entre 10.000 y 16.000 personas podrán participar en actividades científicas en plazas, calles e instituciones, desde encuentros con los astronautas presentes —entre los que también estarán Alexei Leonov, Charle Duke o Sandra Magnus y muchos otros— a charlas con estudiantes de diferentes edades, montajes de instalaciones científicas, etcétera. "Estamos encantados de que se hayan volcado con el Festival Starmus, entendiendo que es su objetivo fundamental es la divulgación de la ciencia a través de la música; no es un congreso, sino que desde el principio he querido que se destinara a los jóvenes para que se acercaran a temas científicos", apunta el creador de Starmus.

Uno de los momentos importantes será la entrega de la Medalla Stephen Hawking a la divulgación científica, que este año será para el popular presentador de televisión Neil DeGrasse Tyson, la comedia televisiva The Big Bang Theory y el músico Jean Michel Jarre. Además de la medalla, recibirán un reloj Omega especialmente diseñado para Starmus.

Ante tan atractivo programa, el Festival, que esta año ha sido presentado en varios países, incluida la sede de la Unión Europea (Bruselas), espera entre 2.500 y 3.000 asistentes. Respecto a la posibilidad de que vuelva a España, Israelian deja la puerta abierta: "Si hay un apoyo real, Starmus volverá a España. No lo descarto. Pero cuando digo apoyo, sólo me refiero a la ayuda financiera, sino que es una cuestión de actitud. En Noruega la hemos encontrado, la colaboración es fluida y hay grupos y comités locales colaborando en la organización. Puedo decir ya hay otros lugares que ya han mostrado interés, pero de momento no hay nada. Estoy centrado en lo que está por venir".