Las primeras portadas de la victoria amarga de Theresa May

THE MIRROR / TWITTER

Los conservadores de la primera ministra británica, Theresa May, han perdido la mayoría absoluta en las elecciones celebradas hoy en el Reino Unido al obtener 314 escaños, según un sondeo a pie de urna de las cadenas BBC, ITV y Sky. La encuesta, divulgada al cierre de la votación a las 21.00 GMT y hecha en 144 colegios electorales en todo el Reino Unido, otorga a los laboristas 266 escaños, al Partido Nacionalista Escocés (SNP) 34 asientos y a los liberaldemócratas 14 escaños.

De confirmarse estas cifras, los tories de May necesitarían 12 escaños más para obtener la mayoría absoluta en una Cámara de los Comunes compuesta por un total de 650 asientos. Además, los conservadores, según apunta este sondeo, pierden 17 escaños, los laboristas ganan 34, el SNP pierde 22 y los liberademócratas ganan seis.

Estos datos han sido reflejados de urgencia en las primeras planas de la prensa del Reino Unido, que comparten una misma lectura: el adelanto electoral no ha reforzado a May como ella esperaba, habrá que negociar para lograr mayorías, la izquierda sube pero no lo suficiente y habrá que pelear mucho para lograr una política única que permita negociar el mejor acuerdo de Brexit con la Unión Europea.

