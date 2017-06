Indignación por un blog que da consejos "para cuando tu novio quiere sexo y tú no"

"De parado a sentado", "de perrito hacia abajo" ... son algunas de las posturas que un blog recomienda para que las mujeres practiquen sexo con su pareja aunque no tengan ganas.

"Posiciones sexuales para cuando él quiere y tú no" se llama el artículo que ha escandalizado en redes sociales por frases como "seamos prácticas y resolvamos sin hacer tormentas. Le darás gusto, estarán juntitos, no tendrás que hacer mucho esfuerzo y podrás dormir plácidamente".

La usuaria @nuvolerrant tuiteó el artículo con la frase "No sabía que la violación era ya una postura sexual", su tuit se volvió viral y acumula ya más de 18.000 compartidos.

Tras ellas, otras usuarias se mostraron también indignadas con la publicación y aportaron otras posturas "para cuando él quiere y tú, no".

Y lo de que la otra opción sea "me duele la cabeza". ¿Hay que dar excusas? ¿Una persona adulta no puede decir "no me apetece" sin más?

Si no es violación tener sexo con alguien cuando no quieres sólo para que no te de la lata y no se cabree, no sé que es. pic.twitter.com/8i1IlL4w1c