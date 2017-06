Pelayo recuerda a David Delfín con un emotivo mensaje en Instagram

La muerte de David Delfín a los 46 años ha dejado un enorme vacío en el mundo de la moda. Una semana después de su fallecimiento sus compañeros y amigos siguen rindiéndole homenajes en redes sociales y en televisión.

El pasado 7 de junio su íntimo amigo Mario Vaquerizo recordaba a Delfín en el plató de Cámbiame —en Telecinco— y aseguraba que David "es presente, presente y presente".

Pelayo Díaz, que ya hizo una declaración de amor pública en Instagram el día después del fallecimiento, ha vuelto a recordar al diseñador en su cuenta de Instagram y ha contado una bonita historia que muestra cómo era Delfín.

El estilista se ha remontado a febrero de 2014, a la presentación de la colección No-One que ambos presentaron en la Fashion Week de Madrid. "Me sorprendiste agarrándome a la vez que corríamos escalera arriba y haciéndome salir a saludar contigo. Demostrando una vez más la generosidad que te caracteriza", escribió.

También ha querido recordar que ese día estaba en el desfile Bimba Bosé, fallecida a principios de año a causa de un cáncer. "Dijiste que esa colección era de los dos, pero hoy me doy cuenta que era de todos. De todos los que te queremos, de todos a los que nos has hecho enamorarnos de tu mundo, de tu alegría, y de tu entender que hay belleza allá donde uno mire, solo hay que mirar bien", prosiguió.

Para concluir, Pelayo ha extraído un mensaje positivo de lo que Delfín le dijo aquel día: "Me dijiste que no me rindiera. Hasta siempre David, nunca me voy a rendir".