El durísimo recuerdo de Cayetano Rivera: "Cogí el teléfono y me dijeron que se alegraban de la muerte de mi padre"

El torero Cayetano Rivera Ordóñez ha aprovechado su participación en el programa Planeta Calleja, de Cuatro, para hacer una de sus confesiones más íntimas: cómo vivió la muerte de su padre.

Durante su trayecto rumbo a la Patagonia chilena, Rivera Ordónez ha reconocido que, siendo un niño, cogió el teléfono y un individuo anónimo le dijo que se alegraba de que hubiera muerto su padre: "Siendo un niño cogí el teléfono y me dijeron que se alegraban de la muerte de mi padre", ha asegurado el torero, quien no obstante reconoce que "nunca me he propuesto acordarme mucho de la muerte de mi padre por protección"

Lo que sí ha recordado Rivera es el momento en el que vino su madre para decirles que su padre "se había ido al cielo".

"En aquel momento empezó a llorar y entonces lo entendimos", ha afirmado Cayetano Rivera, quien ha matizado que fue duro porque "al ser público, éramos niños, y muchas veces los niños son más crueles".

Previamente, el torero ha repasado su infancia "en la finca, en el campo": "Tuvimos una infancia fantástica. Y estábamos muy asalvajados, mi hermano Francisco y yo, montar a caballo, montar en moto... una Bultaco recuerdo que tenía", ha declarado Rivera, quien considera que de su padre "he heredado los ojos, eso lo tengo clarísimo. Mi hermano Francisco se parece más a mi madre".