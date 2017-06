Telecinco entra en bucle de anuncios y la audiencia no perdona

Telecinco entró en bucle. La emisión de Supervivientes: Conexión Honduras de la noche del domingo dejó a los espectadores sumidos en el desconcierto.

Uno de los bloques publicitarios del programa presentado por Sandra Barneda se hizo eterno: la autopromo con los espacios televisivos de la cadena como The Wall, Perdóname Señor y la victoria de Rafa Nadal en Roland Garros se repitió durante cinco minutos.

Cuando por fin terminó el bucle, al volver a conectar con el programa de Barneda, apareció en pantalla un extraño cartel en el que se podía leer: rueda de prensa.

Los espectadores del programa fueron rápidamente a quejarse a Twitter buscando respuestas a por qué Telecinco había entrado en bucle.

La cadena ha confirmado al portal Vertele que lo ocurrido se debe a "un fallo técnico que se solventó rápidamente".

Creo que no habéis puesto los anuncios de The wall y de All You Need Is Love. Ah, ni de Perdóname Señor. Pesaaaaaaos!!!!! #ConexionHonduras8