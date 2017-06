A Girauta se le vuelve en contra este tuit sobre el programa de gobierno de Podemos

El candidato de Unidos Podemos a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias, ha desgranado hoy "once medidas urgentes" contra la corrupción, la mayoría inasumibles para el Gobierno del PP porque, según ha dicho Iglesias, de aprobarse, afectaría a los intereses del PP. Lo ha hecho durante la moción de censura que presentó Podemos y que este lunes se debate en Congreso de los Diputados.

Las propuestas de Iglesias enumeradas no son nuevas, pues constan en el programa electoral de Unidos Podemos o ya han sido defendidas en el Congreso de los Diputados. Son estas:

1. Una Ley de contratación pública que suprima los procedimientos negociados.

2. Facilitar el trabajo de los organismos reguladores y de los técnicos e inspectores de Hacienda mediante un nuevo Plan Nacional de Lucha contra el Fraude.

3. Una nueva Ley de financiación de partidos que incluya a las fundaciones y asociaciones vinculadas, así como el límite al endeudamiento bancario o restricciones a las donaciones de bienes inmuebles.

En este punto, Iglesias se ha dirigido al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, para decirle que no podría hacerla si de él dependiera ya que, "a lo mejor, más gente de su partido terminaría en la cárcel".

4. Adscripción de la Policía Judicial a los juzgados y tribunales de modo que tengan el control de las investigaciones y se asegure la imparcialidad de las mismas.

"La policía que investiga al Gobierno no puede depender orgánicamente del Gobierno; eso lo entiende cualquier español", ha ilustrado el líder de Podemos.

5. Derogación de la llamada "Ley Berlusconi", es decir, la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para evitar "el punto final" de las investigaciones consideradas complejas, relacionadas con casos de corrupción.

"Imponer plazos a una Justicia sin medios sólo busca la impunidad", ha asegurado Iglesias antes de apostillar en referencia a Rajoy: "Pero a lo mejor no lo pueden hacer porque irían muchos compañeros a la cárcel".

6. Reforzar la independencia del Poder Judicial y de la Fiscalía General del Estado con propuestas como la elección del fiscal general del Estado de una terna elegida por mayoría cualificada en el Congreso, y en la que, como mínimo, debe haber una mujer.

7. Una Ley contra las llamadas puertas giratorias, de modo que los ministros no vayan luego a consejos de administración de empresas vinculadas a sectores estratégicos.

8. Acabar con el secreto bancario. "Ay de alguno de ustedes (del PP) como se acabara con el secreto bancario", ha espetado Iglesias.

9. Reforma del delito del fraude fiscal, lo que se ha dado en nombrar "derecho penal del amigo".

A este respecto ha apuntado Iglesias: "No lo pueden hacer porque hay delincuentes fiscales entre sus amigos y familiares, y no la van a hacer para no atacarse ustedes mismos".

10. Reformar el Código Penal para perseguir el delito del enriquecimiento ilícito.

11. Creación de una Unidad para recuperar el dinero defraudado por la corrupción