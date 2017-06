Una imagen está dando lugar a muchas bromas este martes en Twitter... aunque la mayor parte de los usuarios está haciendo el mismo chiste.

En la fotografía aparece el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero, aplaudiendo tras la intervención de ésta durante el debate sobre la moción de Censura contra Rajoy.

De inmediato, la foto se ha extendido por Twitter con este entrecomillado, de la canción de María del Monte: "Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste mi nombre, me subiste a caballo".

Aunque muchos usuarios están haciendo la broma, la primera en publicarla fue Maяki McGee, cuyo tuit acumula más de 1.500 retuits:

"Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano. Me preguntaste mi nombre, me subiste a caballo." pic.twitter.com/hqJvDHONuU — Maяki McGee (@Bubaor) 13 de junio de 2017

Iba yo de peregrina y me cogiste de la mano.... pic.twitter.com/YabEdxc17V — Santino Corleone (@PopandSport) 13 de junio de 2017

Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano🎶 https://t.co/fGCqoOuPod — no (@d_pnkhurst) 13 de junio de 2017

🎵🎶Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano,

Me preguntaste el nombre, me subiste a caballooooo🎵🎶#Mociondecensura pic.twitter.com/TixAtTuI7g — Mazinger J (@_JotaBueno_) 13 de junio de 2017

"Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano,

me cogiste de la mano, yo iba de peregrina y me cogiste de la mano"#Mociondecensura pic.twitter.com/9wO5YUwq0c — Álvaro Palazón 📺 (@alvaromenlon) 13 de junio de 2017

Iba yo de peregrina y mira tú por donde pillé cacho @Viell69 pic.twitter.com/0qvTnPkqwY — Paco Mariño (@Laboreiro) 13 de junio de 2017

Yo iba de peregrina y me cogiste de la mano 🎶🎶 pic.twitter.com/svlCwbocpw — Manuel Ruda (@manoloruda) 13 de junio de 2017

Iba yo de peregrina y me cogiste de la mano 💃🎵🎉 https://t.co/BC2Q9K4MGC — Pepe Tortosa (@PepeTortosa22) 13 de junio de 2017

Iba yo de peregrina

y me cogiste de la mano... pic.twitter.com/y8jT2bYGR6 — Juan F. (@ideasydudas) 13 de junio de 2017

