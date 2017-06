Los unionistas norirlandeses ven cercano un acuerdo para apoyar a Theresa May

La líder del Partido Democrático Unionista de Irlanda del Norte (DUP, en inglés), Arlene Foster, se ha mostrado este martes optimista sobre la posibilidad de cerrar en poco tiempo un acuerdo para apoyar al Gobierno de la primera ministra británica, la conservadora Theresa May.

Ambas se han reunido durante cerca de dos horas en el número 10 de Downing Street, el despacho oficial en Londres de la jefa de Gobierno, mientras que otros dirigentes de los dos partidos han retomado después el diálogo en el palacio de Westminster, sede del Parlamento británico.

"Espero que lleguemos a una conclusión más temprano que tarde", ha expresado Foster, que ha calificado como "muy buena" la conversación con May en Londres.

Un portavoz de la prima ministra ha dicho que la negociación fue "constructiva", aunque ha rehusado detallar la escala de tiempo en la que se prevé firmar el pacto, con el que los conservadores buscan asegurarse el apoyo de los diez diputados norirlandeses en votaciones clave en la Cámara de los Comunes. "Estará hecho cuando esté hecho. Las conversaciones van bien", ha dicho esa fuente.

Los conservadores obtuvieron en las elecciones del pasado jueves 318 escaños, por debajo de los 326 que marcan la mayoría absoluta en el Parlamento, mientras que el Partido Laborista, liderado por Jeremy Corbyn, sumó 262, 30 más que en los comicios de 2015.

El calendario parlamentario señalaba el próximo lunes como la fecha en la que la reina Isabel II inauguraría de forma oficial la legislatura política, al leer ante los diputados el programa del nuevo Gobierno, un trámite que el Ejecutivo ya ha advertido de que se podría retrasar.

ENCUENTRO CON MACRON

May viajó esta tarde a París para mantener una reunión con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, y ha dejado al responsable de la disciplina parlamentaria de los conservadores en los Comunes, Gavin Williamson, al frente de las negociaciones con el DUP.

La posibilidad de que los "tories" suplan con los votos de los unionistas norirlandeses los ocho escaños que les faltan para la mayoría absoluta en el Parlamento ha seguido levantando críticas desde diversos ámbitos.

El ex primer ministro conservador John Major ha advertido de que un pacto de esa naturaleza podría socavar el proceso de paz en Irlanda del Norte.

"Me preocupa ese pacto, soy receloso (...), tanto por razones del proceso de paz como por otras", ha afirmado Major, uno de los arquitectos del proceso de paz, que culminó con el acuerdo de Viernes Santo de 1998 y un Gobierno de poder compartido entre unionistas probritánicos y republicanos proirlandeses.

"Una parte fundamental del proceso de paz es que el Gobierno del Reino Unido debe ser imparcial entre todas las partes en Irlanda del Norte", ha sostenido.

Ni los conservadores ni los unionistas han detallado por ahora qué políticas concretas están negociando, aunque la líder del DUP afirmó hoy que el "brexit", las medidas contra el terrorismo y aspectos de la economía norirlandesa son algunos de los asuntos sobre la mesa.

Los Comunes se han reunido este martes por primera vez tras las elecciones, en una sesión en la que se eligió por tercera vez al conservador John Bercow como presidente de la cámara, a pesar de la polémica que suscitó hace unos meses al mostrarse contrario a que el presidente de EEUU, Donald Trump, pronuncie un discurso en Westminster si visita el Reino Unido.

En esa sesión, Jeremy Corbyn ha puesto en duda que May esté en condiciones de ofrecer al país un liderazgo "fuerte y estable", como afirmó durante la campaña electoral, y señaló que un pacto con los norirlandeses podría conducir a una "coalición del caos".

La primera ministra ha tomado por su parte la palabra en los Comunes para pedir a los diputados de todos los partidos que mantengan un "espíritu de unidad nacional", a pocos días de que comiencen las negociaciones para establecer las condiciones de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE).