La opinión de la actriz porno Amarna Miller sobre los días que no le apetece trabajar provoca la ira en Twitter

Cuando la actriz porno española Amarna Miller concedió una entrevista —el pasado 30 de mayo– en un canal de Youtube llamado The Tripletz, poco le hacía presagiar la gran repercusión iban a tener sus palabras.

Miller es más conocida en los últimos tiempos por su activismo feminista y opiniones intelectuales que por su trabajo en la industria del porno.

Amarna Miller interrumpe una escena porno para hablar al espectador de filosofía postestructuralistahttps://t.co/KY7mWVPG3H — El Jueves (@eljueves) 14 de junio de 2017

Durante su entrevista en The Tripletz, y con el afán de profundizar en el día a día de su trabajo en el porno, Miller opinó sobre cómo afronta esos días en los que no te apetece trabajar: "Es un trabajo. No está mal dedicarse al porno por necesidad. Trabajas por dinero. Si tú estás friendo patatas fritas en un McDonald's no es porque te encante freír patatas", argumentó la actriz.

Estoy súper en shock con lo que acaba de decir Amarna Miller en esta entrevista que le hicieron los Tripletz, qué pensáis vosotras?... pic.twitter.com/XctXXSsj49 — Caótica belleza (@ananda____) 13 de junio de 2017

Sin embargo, y en su afán de no dejar cabos sueltos, Miller profundizó en su argumentación con unas palabras que han provocado una tremenda polémica en Twitter. Afirmó la actriz porno española: "La gente piensa que si una persona no quiere follar es que la están violando, están forzándola. Y no. A ti te puede no apetecer follar en ese momento y lo haces".

Ante el revuelo provocado por esta afirmación, la actriz ha querido incidir en la idea a través de Twitter:

Rodar una escena sin que te apetezca no quiere decir que te estén obligando a grabarla. ¿Tan complicado es de entender, en serio? — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 14 de junio de 2017

Nunca he tenido tantos comentarios machistas en mi canal como en el vídeo con @MIAREsproject...Espero que os de como mínimo, vergüenza. — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 14 de junio de 2017

Y por cierto, que si privilegiada, que si a mi no me ha pasado nada malo en el porno...¿No veis que estáis invisibilizando mis experiencias? — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 14 de junio de 2017

Mientras me decís que estoy invisibilizando a las victimas, yo recibo mensajes de actrices X y putas dándome las gracias por luchar 👌#cansá — Amarna Miller (@AmarnaMiller) 14 de junio de 2017

Sin embargo, Miller no ha logrado detener el aluvión de aquellos que la acusan de normalizar las violaciones y de quienes le preguntan dónde está su feminismo:

Entre Rafael Hernando, Amarna Miller y los 38 grados, tengo unas ganas de emigrar a Noruega... — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) 14 de junio de 2017

Amarna Miller podrá decir que es feminista pero es la primera que trabaja cobrando y sexualizando a la mujer como un objeto masculino — Damon (@bondybarnes) 14 de junio de 2017

si te obligan a follar aunque no tengas ganas no es violación es pues no sé otra cosa jaja miradme soy amarna miller vuestro icono feminista https://t.co/Xd6BqYO67b — lau ♀ (@madududuixa) 13 de junio de 2017

Feminismo liberal es que Amarna Miller afirme luchar por la igualdad y luego grabe una simulación de una violación que perpetúa el machismo. pic.twitter.com/gZ3Vhcqr2O — Julen (@idazten) 14 de junio de 2017

Le está cayendo la de dios a Amarna Miller por decir que a veces es normal ir a trabajar sin ganas. — pinjed (@pinjed) 14 de junio de 2017

Amarna Miller diciendo que si un actor/una actriz porno no tiene ganas de follar para grabar, tiene que hacerlo igual porque es su trabajo. — yuor devil (@s0yunamartir) 5 de junio de 2017

Puedes ver aquí la entrevista completa: