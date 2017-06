Arrestan a un hombre con un cuchillo frente al parlamento británico

La Policía londinense ha detenido este viernes a un hombre armado con un cuchillo cerca del Palacio de Westminster, que alberga el Parlamento británico.

Según ha informado Scotland Yard en un escueto comunicado, el arresto se ha producido hacia las 11.10 horas y el detenido es un hombre de unos 30 años. "No hay informaciones de heridos", ha precisado la Policía.

Police hold man at gunpoint outside Houses of Parliament @itn @BBCBreaking pic.twitter.com/Nc4LaoPfPU