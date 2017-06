La ex gran hermana Amor: "La chica que me apuñaló ha aparecido muerta en la cárcel"

"He recibido la noticia de que la chica que me apuñaló ha aparecido muerta en la cárcel.Te preguntas tantas cosas... ¿Por qué me tuviste que hacer esto? Ahora que la perdone Dios".

Con estas palabras ha anunciado —en Instagram— la que fuera concursante de Gran Hermano 9, Amor Romeira, la muerte de la mujer que en 2012, a la salida de una discoteca en Fuerteventura, la apuñaló provocándole una herida que requirió 21 puntos de sutura.

Amor ha mostrado recientemente, en el programa Cámbiame, la gran cicatriz que le quedó fruto de este brutal episodio y que estuvo a punto de costarle la vida.

La ex gran hermana asegura que la noticia la dejó "en shock", y aunque valoró que su agresora "no era buena", ha reconocido que ni se alegró ni se puso triste.