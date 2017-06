Andrea Levy: "Es peligroso que el PSOE entre en el juego de Podemos"

En junio de 2015, Mariano Rajoy decidió retocar la calle Génova tras los malos resultados de las elecciones autonómicas y municipales de mayo. Entre los nombres que pronunció el presidente estaba el de Andrea Levy. Ella se enteró apenas unas horas antes.

Han pasado muchas cosas desde entonces en España (incluidas dos elecciones generales). Levy (Barcelona, 1984) ha aprendido mucho durante este tiempo, ya no es tan ingenua, confiesa, y ha endurecido la piel ante las críticas. Eso sí, la vicesecretaria de Estudios y Programas del PP mantiene que sigue el buen rollo de la 'piña' de Génova, con María Dolores de Cospedal, Fernando Martínez-Maillo, Pablo Casado y Javier Maroto.

En la segunda planta de Génova 13, comenta que siente "indignación y dolor" por los casos de corrupción. Se define como "profundamente liberal" y se lanza contra Podemos: el "tuit party". Todo ello recordando que Pedro Sánchez no es tan nuevo y que se está alejando de la centralidad. "Que aprendan a ganar elecciones", dice a los que quieran presentar mociones contra Mariano Rajoy.

Y, siempre con la vista puesta en Cataluña, donde es diputada en el Parlament. Espera que haya una adelanto electoral en su comunidad, rechaza que se vaya a celebrar el referéndum y deja claro que no va a haber "ningún acto de fuerza". Nunca deja una pregunta sin respuesta.

Púnica, Lezo, Acuamed, Taula, Brugal, Pokémon, Palma Arena, Gürtel, Bárcenas... ¿cómo se explica esto a la gente?

En primer lugar, con dolor porque los casos de corrupción son profundamente desagradables para aquellos que sustentamos una idea política para desarrollar un proyecto político. Pero también con la confianza de que si se conocen todos estos casos, es porque se están investigando y el sistema funciona. A pesar de la dureza y el dolor que representan para la política y el PP, hay que estar confiados en que el sistema depura responsabilidades.

Irene Montero (Podemos) dijo durante el debate de la moción de censura que "la corrupción tiene sede y es Génova 13". Estamos precisamente aquí. ¿Qué le responde?

Esta casa representa a muchísima gente, a muchísimos concejales que luchan cada día y a muchísimos militantes, incluso algunos se han dejado la vida por eso. A lo mejor aquellos que dicen eso harían bien en mirar en sus propias filas, no vaya a ser que la corrupción se conjugue igual para Podemos que para el PP.

¿Qué imagen nos va a dejar el presidente del Gobierno el próximo 26 de julio acudiendo a la Audiencia Nacional como testigo por el caso Gürtel?

Es una normalidad institucional desde el punto de vista de la separación de poderes. Lo que va a hacer es una declaración como testigo y responderá con normalidad y respeto. Evidentemente es una imagen dura y dolorosa para la imagen del presidente.

¿De verdad nadie sabía nada de lo que pasaba con Luis Bárcenas y Francisco Correa?

Yo puedo asegurar que no sé nada. Lo importante es que se depuren responsabilidades hasta el final porque la función que tienen los partidos es hacer ese tamiz entre los que ponen la mano y los que damos la cara por un proyecto. Quiero que se llegue hasta el final.

¿Se ha enterrado ya en el PP totalmente el 'aznarismo'?

No se puede enterrar a una persona que ha sido nuestro presidente y del Gobierno. Ahora, cada época tiene sus tiempos y sus liderazgos. Ahora es el liderazgo de Rajoy. En el recuerdo de nuestro partido siempre estará Aznar.

Se cumplen ahora dos años de su llegada a la calle Génova como vicesecretaria, ¿qué ha aprendido? ¿Qué le ha sorprendido? ¿Cómo es esta nueva Génova?

He aprendido personalmente a hacerse más fuerte y levantarse de todas las heridas y golpes. Soy menos ingenua que cuando llegué. El partido ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos, siendo el gran partido de España. Y tenemos la obligación de ser un partido intergeneracional y representar a todos vivan donde vivan.

¿Sale Rajoy reforzado tras la moción de censura?

Podemos es el 'tuit party', es el partido político de la ansiedad por la inmediatez y lo instantáneo. Eso, a veces, se convierte en lo efímero. Podemos necesita el conflicto como campo de juego, como una lucha constante de antagonistas y la democracia se hizo con consenso y diálogo. Podemos es un actor que se sitúa en el extremo, incluso en la periferia, de lo que deberían ser las grandes alianzas políticas que marquen la dinámica de nuestro país. Es peligroso que el PSOE entre en su juego porque la alternancia, la moderación y la centralidad no las va a conseguir con ese aliado.

El pasado fin de semana fue la entronización de Pedro Sánchez en el congreso del PSOE. ¿Cómo le suena la música de ese nuevo PSOE?

No se puede ser nuevo cuando se tiene un líder que llevaba unos años y, por cierto, que ya ha perdido dos elecciones generales. Quizás es un nuevo líder para Podemos Pedro Sánchez, pero no para nosotros. Ya ha sido rival y ha perdido votos en dos ocasiones frente a Rajoy, que aumentó ese apoyo. Me preocupa que el PSOE actualmente no quiera ser alternativa de Gobierno porque desde el extremismo político no se dan síntomas de querer gobernar. El PSOE está abandonando la centralidad y la posibilidad de gobernar España.

¿Es normal que los líderes de los dos principales partidos no se hayan reunido?

Se van a reunir en los próximos días y espero que así sea, porque hay temas importantes que deben abordarse como el desafío independentistas en Cataluña.

¿Por qué no se soportan Rajoy y Sánchez? No hay ninguna química...

Independientemente de sus posibles sintonías personales, un responsable político por el interés general y la responsabilidad de país estará, hablará y dialogará con quien sea.

El principal mensaje de Sánchez durante el congreso fue que buscará "sin descanso" una mayoría alternativa parlamentaria al Gobierno del PP. ¿Están esperando ya otra moción de censura en otoño?

Le recomiendo que las mayorías alternativas las busque en las urnas, en las elecciones y en los españoles. Este país no puede sustraerse de las elecciones por los despachos. Es muy peligroso. Que aprendan a ganar elecciones, porque Rajoy lo hace.

¿Creen que pueden llegar PSOE, Cs y Podemos a un entendimiento para desbancar a Rajoy?

Los entendimientos en política se hacen con los ciudadanos y se exige que se confronten en las urnas. Esos 'tríos' o parejas que quieren realizarse demuestran donde están los intereses individuales partidistas y los intereses generales.

¿Tienen el dedo sobre botón del adelanto electoral?

No, nuestra obligación es querer estabilidad. No conozco ningún reto que pueda hacerse desde la agitación, la inestabilidad y la ansiedad por la inmediatez. Lo debería aprender la nueva política, que es muy ansiosa.

Hablando de nueva política, ¿cómo está la relación con los 'naranjitos' de Cs?

Es nuestro socio prioritario, llegamos a un acuerdo de investidura. Desde las diferencias que puedas tener, vamos a cumplir todos los acuerdos que se firmaron. Pero le digo una cosa, la equidistancia en la forma de hacer política te aleja de la gobernanza.

¿Está diciendo que Rivera juega a todas las cartas?

Estamos diciendo que está muy bien ser equidistante, pero se puede ser si tu objetivo es solo ser oposición, que seguramente es a lo que aspira Rivera.

Al analizar los datos electorales del PP, uno de los grandes problemas es el voto joven. ¿Cómo pueden reconectar con ellos?

Sin duda alguna, ofreciendo un proyecto que no sea el de decir que su frustración es la agitación que pueda tener un líder político para hacer política. Hay muchos retos, asistimos en el país a un choque generacional en el que tiene que haber relevos, dejar paso a una nueva generación, y esto se tiene que llevar a cabo con un discurso ilusionante y de esperanza. Me parece muy peligroso cuando Iglesias dice que quiere hacer política del sufrimiento. Hay que ofrecer alternativa y llevar sus proyectos de vida a cabo con empleo.

Habla de empleo, pero los contratos de los jóvenes tienen menos duración, se habla del precariado y del becariado. ¿Cómo se puede ilusionar a la gente con estos empleos?

Cierto, pero si observamos cómo ha evolucionado la curva del empleo juvenil, antes teníamos a nivel europeo un dato vergonzoso, ahora la creación de empleo se hace esencialmente en nuestro país. El reto no es solo mejorar el empleo, sino que los jóvenes españoles sean los más preparados y formados. En el futuro casi no vamos a competir con países, sino con robots.

Sobre jóvenes y regeneración, ¿estamos en la última etapa de Rajoy al frente del PP?

Eso lo decide él.

¿Usted se sitúa en la carrera sucesoria?

No.

¿Y quién le gustaría?

Uy, de momento, Mariano.

¿Qué va a pasar el 1 de octubre en Cataluña?

Lo que no es legal y no puede hacerse no puede materializarse. Algunos no pueden disfrazar hipótesis con verosimilitudes. Lo que es indispensable es hacer una reconstrucción de los afectos en Cataluña, que no haya antagonistas.

¿Se tendrá que aplicar el artículo 155?

El Estado de Derecho tienes suficientes mecanismos para dar respuesta desde diferentes ámbitos a todas las ilegalidades que se produzcan. El mismo Tribunal Constitucional se ha dotado de todas las herramientas para que los dirigentes políticos no se crean que pueden hacer lo que quieran. La democracia nos protege de gente que quiere hacer ilegalidades. Ahí hay muchas opciones.

Pero el 9-N hubo urnas, ¿las veremos otra vez?

El 9-N fue un fracaso de los independentistas. Luego fuimos al 27-S, a un supuesto plebiscito que encima pierden con una mayoría exigua parlamentaria pero no de votos.

El Gobierno ha estado instalado en el 'no' al referéndum. ¿Algo de autocrítica? ¿No ha faltado más política?

Durante demasiados años se abandonó el espacio público en Cataluña y se dejó el mensaje político a aquellos precisamente que negaban la existencia de España y criticaban al Gobierno de España. Eso ha hecho que el único mensaje que han recibido muchos catalanes ha sido siempre el de los políticos independentistas. Hay que recuperar ese diálogo y afecto, pero, sobre todo, con la sociedad catalana.

En las elecciones catalanas les robó parte de la tarta Ciudadanos, que se convirtió en el partido que lidera la oposición.

Es cierto que cuando eres partido del Gobierno te llevas todos los palos. Nos pasó factura el 9-N. Pero el partido útil en Cataluña, porque conecta con el Gobierno, es el PP y los catalanes han de saber que lo que pase en Cataluña se juega también en el Ejecutivo.

Muchos piensan que el PP se va a quedar como un partido residual en Cataluña y el País Vasco...

Lo he escuchado tengamos los resultados que tengamos. A los políticos independentistas les molestamos profundamente porque significamos algo en España y en el Gobierno. No quieren que formemos parte de este marco político, siempre quieren expulsarnos y les resultamos incómodos para su propio relato. Pero hay una Cataluña que ha despertado, que no calla y que no compra el discurso independentista.

¿Y cuál es la solución?

Ganarles en las urnas. Y que haya una nueva política desde los medios de información públicos, que no sean aparatos de propaganda, desde la Educación, que no se haga una solo nacionalista, y la recuperación de un espacio de convivencia y consenso.

¿Vamos hacia elecciones anticipadas en Cataluña?

Espero que así sea, hay que acabar con esa etapa en Cataluña y posibilitar una nueva forma de hacer política que no sea la del conflicto permanente.

¿Cómo convencería a un independentista de que no debe haber referéndum?

En primer lugar, creo en las identidades complejas, creo que a nadie se le debe decir que es una cosa en contra de la otra. Es un sentimiento de libertad. En segundo lugar, en un marco de espacio europeo, lo que hemos tendido es a converger e ir a instituciones supranacionales. Lo que vaya en contra de eso solo puede perjudicar, y mucho. Conviene pensar ampliamente, no en reduccionismos.

Desde el PP catalán, han dicho que a los independentistas en el fondo les gustaría ver entrar al Ejército en la Diagonal.

Están en un momento en el que saben que les va a tocar poner un punto y aparte a este capítulo que han construido. De ahí, la necesidad de hacer una épica en la que cada vez se les hace más necesario justificar una situación que tienen en sus mentes y en sus sueños: la agresividad y la opresión por parte del Gobierno de España. Pero es que el Gobierno de España es Gobierno en Cataluña y defendemos más a los catalanes de lo que lo están haciendo ellos. Que no piensen que va a haber ningún acto de fuerza en Cataluña.

El Tribunal Constitucional acaba de tumbar la amnistía fiscal. ¿Fue una chapuza?

Lo que dice el Constitucional es que el soporte legislativo del que se hizo no fue el adecuado. Seguramente se hizo de esa manera por la excepcionalidad del momento, pero también hay que reconocer que se buscaron todas las vías posibles. Esos 1.200 millones conseguidos por la regularización fiscal, por ejemplo, sirven para pagar el 90% de la ley de dependencia. Bueno, pues no sé si todo es mal.

En la moción de censura, a muchos diputados les indignaron las palabras de Rafael Hernando sobre la "relación" de Pablo Iglesias e Irene Montero.

Relación política.

¿Fue machista?

Yo oí que se quedó en lo de relación. Sinceramente, he aprendido a hacerme la piel muy dura en esto. A mí me han sacado cosas de mi vida personal y privada. Por cierto, Pablo Iglesias en esa misma tribuna hizo muchas bromas y a todo el mundo le pareció muy gracioso. En política, a veces, puede haber comentarios más o menos oportunos, pero tampoco había que hacer como el calamar, sacar toda la tinta e intentar emborronar el fracaso de Pablo Iglesias.

Tenemos un ministro de Justicia, Rafael Catalá, reprobado por primera vez en el Pleno del Congreso. ¿Se puede mantener en ese cargo y con todo lo que sabemos sobre la Fiscalía?

Lo que no se puede hacer es una legislatura en la que la oposición se dedique solo a obstaculizar y obstruir la acción de Gobierno. Harían mejor en construir. El señor Catalá tiene la confianza del presidente, quien es en cualquier caso quien debería cesarle.

¿Y qué opina del mensaje de Catalá a Ignacio González?

Desconozco el contexto. Los marcos temporales son importantes.

¿Qué siente al ver al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la cárcel?

Indignación y dolor, como he dicho antes. Nos molesta profundamente. Lo que hemos de hacer es ser los más exigentes y los que más señalen la corrupción para que estos casos no vuelvan a producirse.

Podemos los define como el partido más corrupto de Europa.

No tienen ningún tipo de datos. Está bien, lo del tuit party. Son estupendos en la agitación y en la ansiedad mediática, pero lo tienen que sustentar. Ahora hemos conocido el caso del ayuntamiento de Madrid y los dos concejales investigados.

¿Tiene algún pacto el PP con Bárcenas para que no hable?

No, no. Las estrategias procesales son individuales del señor Bárcenas.

Esta semana hemos visto un desfiles de ex secretarios generales del PP para testificar por Gürtel en la Audiencia. Tiene muy cerca aquí a Javier Arenas. ¿Cómo ha sentado en la casa?

Han cumplido con su obligación de decir lo que sabían. Han ido como testigos, y respeto a la Justicia. Y también respetamos a los medios de comunicación cuando dicen algo que no nos gusta. Ya se sabe que en Podemos, cuando no les gusta, les vetan o critican.

¿Cree que Podemos aplica censura a los medios?

Son poco amantes de la libertad, pero tienen un proyecto basado en el antagonismo.

¿Se llevan tan mal aquí en Génova, como dicen las malas lenguas, María Dolores de Cospedal y Fernando Martínez-Maillo?

No, trabajamos muy bien en equipo. Hemos hecho aquí mucha piña, de verdad.

¿Y Cospedal y Soraya Sáenz de Santamaría?

Comparten Consejo de Ministros, dudo que sea para llevarse mal.

Sobre un exministro y catalán, ahora hay una comisión de investigación en el congreso sobre Jorge Fernández Díaz. ¿Tenía constancia de la existencia de una policía política en Cataluña?

No, lo que pasa es que los independentistas son muy hábiles en darle la vuelta.

¿Le han gritado cosas malas por la calle?

Pues, la verdad, no. A veces las tormentas de Twitter están alejadas de la realidad. Por eso, Podemos no gana elecciones. Tengo suerte. En Cataluña, sí he tenido situaciones desagradables, sobre todo, cuando vas con amigos y familia que no pertenecen a la política y han vivido el 'vete a España' o 'no eres catalana'. En Madrid no me pasa.

¿Qué órdenes le ha dado su jefe para los próximos meses?

Proyecto político, con comisiones de estudios sobre los grandes retos del país.

¿En estas cuatro paredes manda tanto Pedro Arriola como dicen?

El presidente tiene muchos asesores. Escucha a todos y luego toma las decisiones oportunas.