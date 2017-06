El récord sexual de esta pareja que surgió en 'First Dates'

"Nos encanta el sexo... Practicarlo... Siete veces al día... Tenemos una nueva postura que es el 71".

Fran y Omayra volvieron este miércoles a First Dates, el programa de Cuatro en el que se conocieron en el mes de abril, y no se cortaron a la hora de dar detalles de su intensa relación. Una intensidad que practican en la casa de los padres de él, de ahí que el joven de 25 años quisiera darle una sorpresa y aprovechar la cena para darle las llaves de su nueva casa. "Para que no busque casa y podamos construirla a nuestro gusto... y no vivir en la casa de mis padres", le contó al presentador Carlos Sobera.

Las llaves se entregarían durante la velada en la que la pareja siguió a tope con sus confesiones. "Salud, amor y mucho sexo", fue el brindis que precedió al segundo bombazo. Omayra miró a Fran y soltó la segunda frase bomba: "Ay, esa boquita, que hace virguerías..." Cada uno que interprete 😉

Pero ahí no terminó todo. Porque después Omayra se sentó ante las cámaras (como hizo su chico) y corroboró el récord del que ya había hablado Fran. Esta vez, dando más detalles: "Nos encerramos en un hotel y estuvimos todo el día dale que te pego, sin comer y solo bebiendo agua. Superamos las seis veces".

Omayra y Fran volvieron al programa dos meses y medio después de conocerse. Su primera cita fue todo lo intensa que podía ser y las chispas saltaron a golpe de Despacito. Dio igual que Fran no se hubiese aprendido el nombre, ya sabía que "la Omi besa muy bien". Y ella le advirtió que si tenían algo en el futuro, sería muy perversa, le encantaría el sexo pero nunca le iba a fallar, ni mentir, ni nada: "Siempre te voy a ser fiel y te voy a respetar".