En el año 2014, el diario norteamericano Los Angeles Times fue el primero en dar la noticia de un terremoto de de 4,4 grados de magnitud en la escala de Richter que hizo temblar la ciudad californiana. La novedad es que lo hizo gracias a un robot periodista. El periodista y programador del diario Ken Schwencke creó un algoritmo que genera un artículo breve cuando se produce un temblor. Sólo queda revisar el texto y publicar. Tres minutos duró el proceso. La noticia saltó a todo el mundo como una nueva revolución en los medios de comunicación.

Pero ahora sabemos que los robots tampoco son perfectos: esta madrugada, el rotativo ha tenido que borrar un tuit lanzado de forma automática por el sistema, avisando de un seísmo de 6,8 grados... pero que sucedió en 1925. La máquina se lió con la hemeroteca.

Please note: We just deleted an automated tweet saying there was a 6.8 earthquake in Isla Vista. That earthquake happened in 1925.