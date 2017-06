La cuarta edición del Rally de Mongolia es un duro y anárquico recorrido de más de 16.000 kilómetros con una filosofía muy clara: coger un coche estándar, sin vehículo de apoyo, y conducirlo desde Europa hasta Mongolia a través de la ruta que elijas. Se trata de una aventura a la antigua usanza, en la que se utiliza el ingenio para permanecer en la carretera. Se puede conocer a los habitantes a lo largo del camino (y también pedirles algo de ayuda) y, sobre todo, divertirse lo máximo posible en cada kilómetro del viaje. En lo que se refiere a ganar, a nadie le importa, todo se reduce a la experiencia.

Cuando Chris Ramsey comience su recorrido el 16 de julio, también estará alcanzando una nueva meta en el Rally de Mongolia: se convertirá en la primera persona en intentar completarlo con un vehículo eléctrico. "Todo el mundo piensa que es imposible", dice Ramsey. "Espero demostrar que no lo es y tumbar las ideas que la gente tiene sobre los coches eléctricos".

La ruta de 16.000 kilómetros elegida por Ramsey atraviesa numerosos y diversos paisajes; algunos más familiares, como Francia o Alemania, y otros a los que está menos acostumbrado, como Georgia y Azerbaiyán. Un paseo por las montañas, desiertos y estepas de Europa y Asia, hasta acabar en Mongolia.

Ramsey acepta este tipo de desafíos en vehículo eléctrico desde 2011, cuando probó por primera vez el, por aquel entonces nuevo, Nissan LEAF y decidió conducirlo hasta las tres ciudades principales de Reino Unido. "En ese momento solo había alrededor de 30 o 40 cargadores en todo el país, pero recorrí más de 2.500 kilómetros en cuatro días y desde ese momento me aficioné", explica.

La experiencia lo llevó a poner en marcha Plug In Adventures y desde ese momento ha batido unos cuantos récords, como conducir desde John o'Groats hasta Land's End (Gran Bretaña de punta a punta) en un tiempo récord no oficial para un vehículo eléctrico y luego volver a hacer el camino de vuelta, algo que no se había hecho hasta entonces. También ha completado la North Coast 500, una carretera de 830 kilómetros alrededor de los Highlands de Escocia, además de haber conducido desde Edimburgo hasta Montecarlo. Sin embargo, el Rally de Mongolia es de una magnitud mucho mayor, así que, ¿cómo se ha preparado?

"Utilizaré un Nissan LEAF Acenta 30kWh", comenta. "El interior delantero apenas ha cambiado, pero hemos quitado los asientos traseros para tener más espacio de almacenaje y reducir el peso. También hemos añadido unas ruedas Speedline SL2 Marmora y neumáticos especiales para rallies Maxsport RB3, que escogeremos cuando nos enfrentemos a terrenos más desafiantes". El grupo RML, una compañía de ingeniería automóvil, ha ayudado a preparar el vehículo para la aventura. Ahora se llama LEAF AT-EV (vehículo eléctrico para todo tipo de terrenos).

¿Y qué pasa con las baterías? Hoy en día, viajar por Europa permite comprobar que existen numerosos puntos de carga pero, ¿qué hacer cuando llegas a lugares remotos como Kazajistán o las estepas de Mongolia?

"Es cierto que en estos países, al igual que en zonas como Georgia y Azerbaiyán, hay una infraestructura de carga muy limitada, pero porque esto es una aventura y no una carrera, tenemos tiempo para parar en sitios como hostales y cargar el coche allí", confirma Ramsey.

Una de las paradas que hará con toda seguridad el piloto es en Astana, la capital de Kazajistán. "Me puse en contacto con ellos para informarles de que conduciría un coche eléctrico a través de su país y estaban entusiasmados. Me invitaron a la exposición de energías del futuro que tiene lugar mientras yo estoy allí. Es una conferencia de tres meses en la que participan 112 países, así que espero poder tener la oportunidad de enseñarles todo lo que puede hacer un vehículo eléctrico".

Ramsey ha previsto que el recorrido le llevará entre seis y ocho semanas. Su copiloto es su mujer Julie que, al igual que Chris, está sobrada de espíritu aventurero. Al contrario que para su marido, esta será su primera experiencia con un vehículo eléctrico. "Queremos salir al terreno y derrumbar los mitos sobre los coches eléctricos. Eso que se suele decir de que no son divertidos, que no se pueden recorrer largas distancias ni sobre terrenos complicados", explica Ramsey. "La gente es consciente de que este tipo de vehículos son más sostenibles pero no se dan cuenta de que se están convirtiendo en coches tan prácticos como los tradicionales".

El Nissan LEAF de Chris será el primer vehículo eléctrico en participar en el Rally de Mongolia, pero cree que se convertirán en algo habitual muy pronto. "Todo el mundo habla de los puntos de inflexión y, en lo que se refiere a este tipo de coches, ahora mismo estamos en ese momento. Creo que veremos un incremento de las ventas en los próximos dos o tres años porque la gente está descubriendo los grandes avances que se están haciendo en la tecnología. Pero la novedad verdaderamente excitante y a la vuelta de la esquina es la tecnología 'vehículo-red eléctrica' y todas las posibilidades que ofrece, como poder utilizar electricidad de tu coche en tu casa y viceversa. Dentro de diez años este será un mundo muy distinto".

Por ahora, Ramsey está centrado en recorrer los más de 16.000 kilómetros hasta alcanzar la línea de meta. "Estoy realmente emocionado por adentrarme en las zonas menos familiares para mí, como las estepas de Mongolia y conocer a los nómadas que viven en en Gers", explica. "Al final del día, estamos viajando al otro lado del mundo, así que puede pasar cualquier cosa, eso es lo que hace todo tan emocionante".

