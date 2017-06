Álvaro Soler podría ser doblador de un minion y aquí tienes la prueba

La tercera parte de las aventuras del malo malísimo (¿o es bueno buenísimo?) Gru llega a las salas españolas. Esta vez el villano llega acompañado de su hermano Dru, y como siempre de sus inseparables minions.

Dru no es la única novedad de la película ya que para esta tercera parte la música original en español es a cinco voces: las del cuarteto colombiano Morat (Cómo te atreves, Mi nuevo vicio) y el solista español Álvaro Soler (El mismo sol, Sofía). Juntos han cantado Yo contigo, tú conmigo. Y no hay que olvidar que ponerle voz a esta franquicia no es menor: en la versión anglosajona la canción principal corre a cargo de Pharrell, que ya puso voz a la segunda entrega de las aventuras de Gru con aquel famoso Happy, que llegó a estar nominada al Oscar.

Los cinco intérpretes se han reunido en un hotel de Madrid para charlar con El HuffPost y responder sus preguntas y las de sus fans. ¿Qué tal ha sido esta colaboración juntos? ¿Cómo ha sido el proceso de escritura e interpretación entre tanta gente? ¿Qué les aporta como artistas participar en una cinta como ésta? Ellos han sacado sus instrumentos para cantarnos y contarnos un poco más de esta colaboración.

