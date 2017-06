En la actualidad, hay en España un 75% de personas que son celíacas y todavía no lo saben. Datos muy elevados que pueden explicar las sorpresas que se llevan muchos de ellos cuando son diagnosticados ya en edades adultas.

¿Eres uno de ellos? ¿Llega el verano y te agobia no poder disfrutar de lo mismo que tus amigos? Estás de suerte: la cocina sin gluten no solo ha avanzado a pasos agigantados en los últimos años, sino que ha llegado a ponerse de moda, siendo muchos los que recurren —sin necesidad— a este tipo de alimentos.

Pero a día de hoy, seguir esta dieta no implica renunciar al placer de comer. Un claro ejemplo lo vemos en el exitoso blog Celíaca por sorpresa, en el que una psicóloga madrileña, que descubrió ya de mayor que era celíaca, ofrece recetas, trucos o restaurantes desde su propia experiencia. Si eres buen cocinero, como ella, no te resultará difícil disfrutar de una dieta variada en sabor y nutrientes; si no es así, te damos estas ideas para aprovechar al máximo todo lo que sí puedes comer.

EL TRÍO DEL VERANO: CERVEZA, PIZZA, HELADO

Uno de los mayores quebraderos de cabeza es sentarse en una terraza con amigos y no poder disfrutar de una cerveza bien fresquita, uno de los mejores aliados para combatir el calor y compartir risas en los días de verano. Hace apenas cuatro años la cerveza sin gluten no era ni parte de la conversación, pero de desde hace un tiempo esta variante se ha colado no solo en los supermercados, sino también en los bares y restaurantes.

Buen ejemplo de ello es la Mahou Cinco Estrellas Sin Gluten, lanzada en 2016, y que mantiene el sabor original de esta cerveza creada en 1969. Así que ya sabes, este verano no tienes excusa para quedarte en casa.

¿Y qué podemos decir la pizza? Imagínate unas vacaciones en Italia sin poder probar bocado de este plato estrella. Sería lo menos parecido a vivir la dolce vita. Por suerte, las masas sin gluten son una realidad asentada en nuestra rutina diaria y tanto marcas como restaurantes han integrado por completo las opciones para celíacos. En Madrid, algunos restaurantes como Da Nicola incluyen cocina sin gluten desde hace más de una década. En su caso se lo han tomado muy en serio y su carta ha sido elaborada en colaboración con la Asociación de Celíacos de Madrid. Olvídate de las pizzas sosas y aburridas, opciones como esta harán que te olvides por unos minutos de que estás tomando un plato sin gluten.

Si prefieres prepararte algo sencillo y fresco en tu casa puedes optar por un salmorejo, uno de los favoritos del verano. Lo único que tienes que hacer es sustituir el pan de la receta original por otro sin gluten y tendrás listo este clásico de la gastronomía española. Tu estómago, tu bolsillo y los tuppers para llevar al trabajo durante los meses estivales te lo agradecerán. Se acabó el mito de que comer sin gluten es caro. En el libro ¡Sin gluten! Deliciosas recetas para celíacos, del concursante de Masterchef Mateo Sierra, encontrarás más recetas e ideas para dar rienda suelta a tu creatividad entre fogones.

Aunque quizás el mayor quebradero de cabeza para el verano sea el de los helados. En la playa, en una terraza de noche, para acabar el día con un dulce sabor de boca o de postre tras un comida copiosa, cualquier momento es bueno para disfrutar de uno. Existen las opciones de toda la vida como los polos de frutas que siempre que se han hecho de forma natural y, a menos que se indique lo contrario, no contienen gluten y son la elección más refrescante para el verano.

Además, a pesar de que parecía que nunca llegarían, ya es posible disfrutar del tradicional cucurucho que se ha popularizado en heladerías como Sani Sapori o Bico de Xeado. Esta última elabora sus productos con leche recién ordeñada de una granja en A Coruña, libre de aditivos, con productos de temporada y sabores tan curiosos como el de licor café. ¿Estás listo para disfrutar del tuyo?