El aventurero y presentador televisivo Jesús Calleja se ha sumado este martes al empeño del Ministerio de Exteriores para conseguir que los 15 millones de españoles que viajan al extranjero cada año tomen precauciones básicas antes de partir y ha presentado junto al ministro Alfonso Dastis la campaña 'Viaja informado, viaja seguro'.

Dastis ha resumido esas recomendaciones en cuatro: inscribirse en el registro de viajeros, contratar un seguro médico lo más amplio posible, leer las recomendaciones de viaje que publica el Ministerio en su web para cada país y asegurarse de que la documentación necesaria para viajar al país de destino está en regla y en vigor durante el tiempo necesario, además de ponerse las vacunas que sean obligatorias.

Por su parte, Calleja ha añadido unos cuantos consejos de su cosecha: no meterse nunca en ningún conflicto, tratar de entender las diferencias culturales, dejar a un lado los prejuicios y también las "paranoias", sumar a las vacunas precauciones básicas en materia de salud, no dar propinas a los niños en particular en países en desarrollo y escanear todos los documentos importantes y enviárselos a uno mismo por email. A ello ha sumado dotarse de un teléfono satélite si se va a viajar a zonas sin cobertura móvil y llevar tapones de oídos y antifaz para poder descansar en cualquier sitio.

"Se viaja para ser felices, no tenemos que tener preocupaciones, e información es igual a poder", ha dicho Calleja durante la presentación de la campaña, en un acto en el aeropuerto de Barajas con el locutor José Antonio Ponseti de maestro de ceremonias.

La campaña de Exteriores se completa con varios vídeos en los que se recuerdan estas recomendaciones básicas y con carteles informativos que se difundirán en aeropuertos y también en comisarías. En ellos se hace hincapié en otras precauciones importantes durante los viajes, como llevar medios de pago suficientes --combinando efectivo, cheques y tarjetas--, respetar la legislación y las costumbres locales, y no aceptar paquetes de nadie.

PRÁCTICAS SEXUALES, VESTIMENTA Y DROGAS

También se avisa de que "determinadas prácticas sexuales" pueden ser consideradas delito en algunos países, y de que hay que "cuidar la vestimenta" y tener sensibilidad sobre las creencias religiosas porque "determinadas actitudes pueden ser fuente de malentendidos y situaciones incómodas".

Y se recuerda que la legislación en materia de drogas es "excepcionalmente dura" en algunos países, de manera que "nunca se debe viajar al extranjero llevando ningún tipo de drogas, ni siquiera para consumo propio, que puede ser considerado como tráfico de drogas".

QUÉ PUEDEN Y QUÉ NO PUEDEN HACER LOS CONSULADOS

La clave es que las embajadas y consulados tienen competencias limitadas para atender según qué situaciones. Si un español tiene un accidente o sufre una enfermedad en el extranjero la embajada o el consulado pueden hacer gestiones con las autoridades hospitalarias y sanitarias, pero no le puede garantizar un determinado tratamiento, ni asumir sus costes ni los de la repatriación a España, cosa que debe cubrir el seguro médico.

Tampoco pueden garantizar la entrada en un país a un español retenido en la frontera, porque es competencia de las autoridades locales, ni ofrecer servicios de traducción, guía o asistencia social, gestionar reservas de viaje o alojamiento ni pagar multas o deudas.

Lo mismo pasa si un español en el extranjero necesita asistencia jurídica. En ese caso, debe contratar los servicios de un abogado, o acogerse a la justicia gratuita si el país dispone de ella. El consulado solo puede ofrecerle una lista de abogados locales en ejercicio, sin recomendar ninguno en particular.

Y si un español comete un acto ilícito, la Embajada y el Consulado pueden visitarle, hacer gestiones para que le permitan recibir medicamentos y ofrecer ayuda económica en algunos casos, pero no puede sacarle de la cárcel.