El ex director de la campaña del Brexit dice ahora que dejar la UE puede ser "un error"

Probablemente el nombre de Dominic Cummings de primeras no les diga nada. Pero es el hombre que estuvo detrás de la campaña por el Brexit —Vote Leave—, el mismo que a estas alturas del juego, con el divorcio ya formalizado y las negociaciones sobre cómo hacerlo efectivo en curso, ha dicho que dejar la UE puede ser "un error".

Las declaraciones de Cummings no se quedan ahí, sentencia que convocar un referéndum sobre el Brexit fue una idea "estúpida" y que antes había que haber agotado "otras opciones". Todo esto lo ha dicho en Twitter en un intercambio con el comentarista David Allen Green, que, atónito, trata de entender su giro.

Lots! I said before REF was dumb idea, other things shdve been tried 1st. In some possible branches of the future leaving will be an error