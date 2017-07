Los republicanos piden "Obamacare Horror Stories"... Y les sale el tiro por la culata

En Estados Unidos o amas la reforma sanitaria del expresidente Barack Obama, conocida como 'Obamacare', o la odias. Por norma los republicanos se engloban más bien en el segundo grupo. Hasta el punto de que su líder, el actual mandatario estadounidense, Donald Trump, jura y perjura que acabará con ella.

De ahí que su partido, sumergido en la campaña de descrédito hacia este tipo de cobertura médica, tuviera la idea de promover una idea para que la gente compartiera sus malas experiencias. Lo llamó "Cuéntanos tus Obamacare Horror Stories", se lanzó a las redes y... Vaya, de pesadillas nada de nada. La gente respondió enfatizando hasta qué punto el Obamacare les había ayudado.

Did you lose a doctor you liked? Have your premiums gone up? Did your insurer leave the exchange? Let us know your Obamacare horror story. pic.twitter.com/n0WY9H7GDl — Indiana GOP (@indgop) 3 de julio de 2017

"Obamacare significa que mi bebé pudo luchar contra la leucemia y ganarla, algo que no hubiera podido hacer sin esa cobertura", escribió Heather E. Denise-Kill. "Obamacare significa que ella recibe el cuidado que necesita y no tenemos que elegir entre su salud y mantener nuestra casa".

The real horror story was before the ACA when I wasn't covered for a pre-existing condition. #obamacare #aca — Polly Woke (@PollyWokeUp) 3 de julio de 2017

"La verdadera pesadilla es que antes del Obamacare yo no contaba con una cobertura médica".

ACA worked well for me. Great service/support. Great docs/hospitals. Please appropriate more $$ to improve online experience-that would help — Ron Mead (@RonMead79) 3 de julio de 2017

"El Obamacare funcionó bien para mí. Buen servicio/cobertura. Buenos doctores/hospitales. Por favor, inviertan más en mejorar la web, eso ayudaría".

My dad got all his medicine for free instead of having to pay for it! The horror! — RealSJB (@RealSJB) 5 de julio de 2017

"¡Mi padre tiene todas sus medicinas gratis en lugar de tener que pagar por ellas! ¡El horror!".