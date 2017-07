Ylenia reaparece muy cambiada y harta de la etiqueta de "rubia y retrasada": "Pienso"

La controvertida Ylenia Padilla, antigua concursante del programa Gandia Shore —de MTV—, ha reaparecido en Sálvame mostrándose como una persona nueva, más sensata, y cansada de la etiqueta de "rubia y retrasada": "También pienso", ha asegurado.

Tras conceder una entrevista en exclusiva en Telecinco.es, Ylenia ha reconocido en Sálvame que su éxito televisivo le vino "muy grande": "Tuve que irme a casa con mi familia", ha asegurado Padilla, quien ha pedido que se la tome "en serio".

En un arrebato de sinceridad, Ylenia ha asumido la responsabilidad plena de todo lo sucedido, incluyendo que la hayan encasillado: "No hago responsable a nadie más que a mí por meterme tanto en el papel [...], parece que no puedo salir de ahí", ha lamentado, antes de matizar que ahora pone tuits "de temas que me inquietan, me perturban", más feministas y ecologistas.