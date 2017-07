Muchos están haciendo la misma broma con esta foto de Donald Trump y Vladimir Putin

Vladimir Putin y Donald Trump, presidentes de Rusia y Estados Unidos respectivamente, se encuentran en la cumbre del G-20, que en estos momentos se está celebrando en Hamburgo (Alemania).

El encuentro entre los dos mandatarios ha sido lo más destacado de la jornada del viernes. Pero hay una imagen en concreto que está generando muchos comentarios y es que muchos han comparado la instantánea con una de la serie de Netflix House of cards.

El momento corresponde al encuentro entre el presidente en la serie Frank Urderwood —interpretado por Kevin Spacey— y el presidente de Rusia Petrov en la tercera temporada.

"Underwood y Petrov en House Cards contra Trump y Putin en la vida real", han comentado muchos.

Underwood and Petrov in "House of Cards" season 3 vs. Trump and Putin IRL pic.twitter.com/IfzXVUkQB7 — Hunter Schwarz (@hunterschwarz) 7 de julio de 2017

Haven't worked at BuzzFeed since 2014 but still making memes for them 😎 pic.twitter.com/Up11pEbMZl — Hunter Schwarz (@hunterschwarz) 7 de julio de 2017

#EsDePolitólogos



Putin y Trump literalmente recrearon una escena de House of Cards. pic.twitter.com/WRCTGn3qnn — Es De Politólogos (@esdepolitologos) 7 de julio de 2017

When you're watching the news but you've seen it all before on House of Cards...

Trump and Putin pic.twitter.com/MdiEdQMBs2 — Author (@00Author87) 7 de julio de 2017