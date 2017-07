Nagore Robles se desnuda en Instagram

Nagore Robles, concursante de Gran Hermano 11 y colaboradora de numerosos programas de Telecinco, se ha desnudado en su cuenta de Instagram.

La colaboradora de Supervivientes se ha desnudado por dentro y por fuera y ha compartido con sus seguidores una emotiva reflexión sobre sus sentimientos.

"Llevo tiempo queriendo quitarme todo lo que he ido recogiendo en el camino y no era mío; o ya no me pertenece", ha asegurado.

"Esa dependencia a ser otra que esperan de ti, a sentirte egoísta si no das lo que desean y a veces exigen... a vivir perdida porque no sabes que puerta elegir y por miedo, sigues patrones para no decepcionarles y decepcionarte"

Finalmente ha querido terminar con una importante reflexión:

"Desde hace tiempo empecé un duro camino, desnudarme.

¿Os cuesta tanto como a mí?"

La imagen ha sido muy aplaudida en por sus seguidores y seguidoras y en un día lleva más de 27.000 me gusta.