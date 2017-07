El duro encontronazo de Paula Echevarría con un paparazzi

Paula Echevarría ha protagonizado un tenso momento con un paparazzi mientras disfrutaba de sus vacaciones.

El programa Socialité de Telecinco ha publicado un vídeo en el que se puede ver a la actriz de Velvet manteniendo una tensa discusión con un reportero gráfico.

"Yo me voy a la playa cuando me dé la gana. Ya me expongo yo si quiero yo en un sitio público. Pero lo que te quiero decir es que lo que no puedes hacer es enfocar para donde sabes que no puedes. Está prohibido", le dice Echevarría al fotógrafo.

"Sí, puedo", responde el paparazzi.

"Pues nada, la seguridad tendrá que estar pendiente", replica la actriz mientras abandona el lugar en el que hay otros periodistas.

Comunión hija de Paula Echevarría y David Bustamante Comunión hija de Paula Echevarría y David Bustamante



1 of 21 Comparte esta galería: