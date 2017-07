A Gerard Piqué se le va la pelota y deja con esta cara a un grupo de japoneses

Gerard Piqué se encuentra estos días en Japón, donde ha atendido diferentes compromisos publicitarios.

Entre ellos, el de la marca Nike, para quien ha protagonizado una campaña. Durante la grabación, el futbolista tenía que dar algunos toques de balón... y aprovechó para demostrar su peculiar sentido del humor.

Así que, cuando acabó de hacer filigranas con la pelota, Piqué pegó una fuerte patada al balón, que salió disparado hacia el cielo y terminó cayendo sobre los tejados de los edificios de alrededor.

La broma pilló por sorpresa al público japonés, que no daba crédito a lo que estaba viendo.

Thanks to @Nike Japan for this experience! pic.twitter.com/MV0UK2lZfG