Nadal sorprende en Wimbledon con su gesto más 'perezoso'

Rafa Nadal se despidió este lunes del torneo de Wimbledon, tercer 'Grand Slam' de la temporada, después de perder este lunes en octavos de final en un auténtico maratón de casi cinco horas de duración ante el luxemburgués Gilles Muller por 6-3, 6-4, 3-6, 4-6 y 15-13.

El partido dejó varios detalles que no han pasado desapercibido en las redes sociales. Entre ellos, el gesto que Nadal tuvo con uno de los niños que asisten a los tenistas durante el torneo.

El balear necesitaba tirar un objeto a la papelera y llamó repetidas veces al pequeño, que se acercó rápidamente a él. Nadal se lo entregó y el muchacho lo tiró a la papelera... que estaba justo al lado del tenista.

"La próxima vez que alguien me llame perezoso, le enseñaré este vídeo", ha escrito en Twitter el usuario @R9Rai en un mensaje que acumula más de 24.000 retuits.

Next time someone calls me lazy i'll show them this video pic.twitter.com/oKVSyH4Y6C