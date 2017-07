Iberia llegó a preguntar por la fecha de la última regla a las candidatas durante un proceso de selección

Bärbel Espín (28 años) es la menorquina que se atrevió a denunciar a Iberia por exigir un test de embarazo a las aspirantes a trabajar en la compañía. Ahora, entrevistada por el diario Faro de Vigo, ha dado más detalles de aquella entrevista de trabajo y, según su relato, la polémica se agranda porque también le preguntaron por su última regla.

Tras la denuncia de la joven, la compañía aérea ha sido condenada a pagar 25.000 euros por contratar a una empresa temporal que pedía pruebas de embarazo y ha eliminado esta petición de su selección de personal. La Consellería de Trabajo de las Islas Baleares declaró que se trataba de una infracción muy grave de discriminación por motivos de sexo.

"En las pruebas de Iberia no sólo me pedían pruebas de embarazo; incluso me preguntaron la fecha de mi última regla", ha declarado ahora Espín al citado medio gallego. "Al ver lo que había puesto, me advirtieron de que si no aceptaba las pruebas de embarazo quedaría fuera del proceso de selección y reconozco que al principio dudé", abunda la joven, que es psicóloga de formación y aspiraba a un cargo de administrativa de tierra.

Según confirma en la entrevista, ella rechazó hacerse el test de embarazo y el personal de selección le avisó de que no podría optar al puesto. Entonces fue cuando denunció su caso en la Inspección de Trabajo local, en el Instituto Balear de la Mujer y en UGT. Espín se duele que al personal del sindicato "no les importó lo más mínimo" su denuncia.

Respecto a la multa contra Iberia, a la demandante le parece "baja", pero se da por "satisfecha" al haber logrado que su caso saliera a la luz. "Tengo una carrera y dos máster, y no puedo consentir que mis opciones de encontrar un empleo dependan de si estoy o no embarazada", concluye en sus declaraciones a Faro de Vigo.