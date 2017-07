Trump dice que Putin no le ayudó a ganar porque su preferida era Clinton

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha vuelto a destacar su "muy, muy buena" relación con el presidente ruso Vladimir Putin y ha negado que desde Moscú le ayudaran en su campaña electoral porque preferían una victoria de su rival, la candidata demócrata Hilary Clinton.

Las argumentaciones esgrimidas por el magnate para sostener semejante afirmación se basan fundamentalmente en que él aboga por reforzar el Ejército y por una política energética que resulte más barata a EEUU pero que no beneficiaría a Rusia. Políticas, que según él, son contrarias a las que hubiera impulsado Clinton y que sí habrían sido más favorables a los intereses del Kremlin.

"Somos el país más poderoso del mundo y cada vez tenemos más poder porque soy un gran defensor del Ejército. Como ejemplo, si Hillary (Clinton) hubiera ganado, nuestro Ejército habría mermado. Nuestra energía sería mucho más cara. Todo eso es lo que a Putin no le gusta de mí", ha explicado.

Como ejemplo, si Hillary (Clinton) hubiera ganado, nuestro Ejército habría mermado. Nuestra energía sería mucho más cara. Todo eso es lo que a Putin no le gusta de mí

"Y todo eso es por lo que pregunto: ¿Por qué iba a quererme a mí? Porque desde el día uno yo quise tener un Ejército fuerte, y él no quería ver eso", ha explicado en la entrevista concedida a la cadena CBN.

Asimismo, ha subrayado que entre sus prioridades políticas ha estado desde el principio "todo lo que mantuviera bajos los precios de la energía". "Queremos ser autosuficientes (...), queremos exportar energía, y él (Putin) no quiere eso", ha añadido.

"A él le habría gustado tener a Hillary porque ella quería molinos de viento. Habría preferido eso porque los precios de la energía subirían y Rusia, como ya sabéis, depende mucho de la energía", ha continuado.

LA ETERNA PREGUNTA...

Trump también ha explicado en otra entrevista con la agencia británica Reuters que llegó a preguntar directamente a su homólogo ruso, Vladimir Putin, si tuvo algo que ver en lo que la Inteligencia estadounidense califica de una intervención directa de Moscú en la campaña presidencial y que éste le insistió en que no fue así.

El presidente ha explicado que los primeros 20 ó 25 minutos de su encuentro de más de dos horas con Putin que tuvo lugar el pasado viernes en Alemania durante el G-20, ambos abordaron el tema de la presunta injerencia rusa en los comicios.

Le pregunté: '¿Estuvo usted involucrado?', y él me dijo 'No, yo no hice nada. Absolutamente nada'

"Le pregunté: '¿Estuvo usted involucrado?', y él me dijo 'No, yo no hice nada. Absolutamente nada'. Se lo pregunté por segunda vez de forma totalmente distinta, pero dijo que 'absolutamente no'", ha relatado.

Al preguntarle a Trump sobre si cree o no la versión del presidente ruso, éste hizo una pausa antes de responder: "Mire. Algo pasó y tenemos que descubrir qué fue, porque no podemos permitir que pase algo así en nuestro proceso electoral".

Con respecto a la posibilidad de que Putin esté detrás de esta intervención, Trump ha señalado que alguien le dijo que "si realmente lo hubiera hecho, no se habría descubierto". "Ese es un tema interesante", ha añadido, antes de insistir en que no hubo ningún tipo de colusión entre su campaña y Moscú."Hubo cero coordinación. Esto es lo más absurdo que he oído", ha respondido.