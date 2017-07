Un fallo técnico hace que este presentador pierda los papeles, literalmente

Doug Fernández no supo encajar los fallos técnicos que pueden ocurrir en todo directo. Este presentador de la cadena KOAT 7, en Estados Unidos, se ha vuelto viral por su reacción a un problema cuando trataba de dar paso a una conexión.

Fernández trató de dar paso a un vídeo, pero éste no entró. El presentador decidió entonces seguir adelante y continuar el relato de la actualidad, pero el vídeo no estaba dispuesto a dejarle tranquilo, así que apareció cuando no le tocaba.

El presentador perdió entonces los papeles, literalmente:

El vídeo de su reacción tiene casi un millón y medio de reproducciones en Youtube.