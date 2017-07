Un barco irlandés encuentra un calamar gigante de más de 5 metros de longitud

La tripulación del barco irlandés Cú na Mara ha encontrado entre sus redes un calamar gigante, por segunda vez en dos meses. Esta vez, se trata de un ejemplar de Architeuthis (género de cefalópodos del orden Teuthida, que se conocen generalmente como calamares gigantes). El calamar ha superado los cinco metros y medio de envergadura.

El barco se encontraba faenando en el banco Porcupine, a 150 millas al oeste de Dingle (Irlanda). Pero la sorpresa no llegó hasta el momento de recoger las redes y descubrir la enorme criatura entre la pesca capturada.

An extremely rare giant squid has been landed by fishermen in West Kerry pic.twitter.com/ga46RLOxqv

Un calamar gigante extremadamente raro ha sido capturado por los pescadores en West Kerry

El acontecimiento podría haber quedado en una anécdota, si no fuera porque se trata del segundo ejemplar de Architeuthis hallado por la tripulación del Cú na Mara, y todo desde el pasado mes de mayo.

Another Giant Squid landed in Dingle. Only 7th recorded in Ireland in 350 years. Amazingly 4 have been caught by Flannery family! @rtenews pic.twitter.com/1gWBYZr045