El actor de Sam en 'Juego de Tronos' revela un detalle importantísimo que nadie ha notado

Si eres de los que se distrajeron con la escena más asquerosa de Juego de Tronos, quizá te perdiste un detalle muy importante de la historia de Sam en el primer capítulo de la séptima temporada.

En medio de la mierda que limpia Sam, los fans de Juego de Tronos más perceptivos se dieron cuenta de un detalle que al mismo personaje aún se le escapa: en el libro que consulta junto a Gilly hay más información que el material del que está hecha Rocadragón, hay también un arma muy familiar.

"La daga de Meñique está en el libro que lee Sam. Por si os importa. Desata la locura, Twitter."

En una de las páginas puede verse con claridad una ilustración de la daga con la que intentaron matar a Bran Stark cuando estaba en coma después de su caída en la primera temporada. La misma que después Meñique asegura que perdió a manos de Tyrion Lannister, lo que lleva a Catelyn a arrestar al enano.

Según Ser Rodrik, maestro de armas de los Stark, es un arma muy noble: su hoja es de acero valyrio, un metal forjado con un saber milenario y ya perdido, el mismo que tienen todas las espadas de cada casa regente; y la empuñadura, hueso de dragón, también muy escaso desde que se extinguieron esas bestias.

El actor de Sam, John Bradley, ha señalado a la edición estadounidense del HuffPost que no se detuvo en esa página por accidente, se lo pidieron los directores. "Me contaron muy poco sobre eso. Me dijeron literalmente que me quedara un tiempo en esa página para que pudieran sacarle un buen plano antes de pasarla", explica.

La daga ha dado de que hablar incluso antes del estreno del episodio porque, en una sesión de fotos exclusiva para Entertainment Weekly, Arya la lleva colgada al cinto. ¿Significa eso que matará a Meñique y se apoderará de su arma?

En cualquier caso, que la daga aparezca en un libro sobre el primer ataque de los Caminantes Blancos, 8.000 años atrás, que esté hecha del mismo material que la espada de Jon, capaz de destruirlos, y de hueso de dragón, previsiblemente un animal mortífero para ellos, le otorga muchísima importancia.

"Aunque a veces parezcan dispersas, todas las tramas son parte de la misma historia y universo. Si crees que has visto algo es que probablemente lo has visto, aunque quizá no sea lo que piensas. Los creadores de la serie tienen un plan a largo plazo y van plantando sus semillas", asegura Bradley.