El paro convocado por la oposición en Venezuela termina con dos muertos y al menos 173 detenidos

La oposición venezolana ha redoblado este jueves la presión contra el presidente Nicolás Maduro con una huelga general que ha paralizado zonas enteras en varias ciudades y se ha saldado con dos muertos y al menos 173 detenidos durante los cortes masivos de calles que han acompañado al paro.

Los manifestantes que han impedido la circulación con basura, ramas de árbol y otros obstáculos se han enfrentado con las fuerzas del orden, después de que éstas intentaran despejar vías públicas en distintos lugares de Caracas y del interior del país.

Ronney Tejera, de 24 años, ha muerto al ser herido por "arma de fuego, acción que le ocasionó la muerte de inmediato" en una manifestación en la ciudad de Los Teques, al suroeste de Caracas, en un incidente en el que han sido heridas tres personas más y del que se desconocen más detalles.

El otro fallecido es Andrés Uzcátegui, de 22 años, que ha muerto durante una marcha en la ciudad de Valencia (Carabobo) donde hubo otros seis heridos, según la Fiscalía. La causa probable ha sido el impacto de un bote de gas lacrimógeno en el tórax, según el director de Foro Penal, Alfredo Romero.

El dirigente opositor y gobernador de Miranda, Henrique Capriles, ha informado en su Twitter de una posible tercera víctima mortal, la segunda en Los Teques.

Falleció otro de los jóvenes heridos en Santa Eulalia de nuestros Teques!Fueron 2 asesinados!Esbirros llegaron disparando!QEPD!JUSTICIA! — Henrique Capriles R. (@hcapriles) 21 de julio de 2017

EL SEGUNDO DÍA CON MÁS DETENIDOS

Opositores y grupos proderechos humanos como Foro Penal Venezolano (FPV) han denunciado la "represión" de la Guardia Nacional (policía militarizada) contra quienes interrumpían el tráfico.

Efe ha presenciado enfrentamientos entre manifestantes y agentes en Caracas, donde la Policía y la Guardia intentaron abrir al paso las calzadas lanzando gas lacrimógeno y perdigones contra quienes levantaban barricadas en la vía pública, algunos de los cuales respondieron con piedras y botellas.

Los incidentes se han saldado con la detención de al menos 173 personas en toda Venezuela, según el FPV. De ellos, 76 se han realizado en la región occidental de Zulia, seguida por la provincia isleña de Nueva Esparta, con 43 apresados, en una lista de detenciones en la que aparecen 11 estados.

La cifra asciende a 367 detenidos según la organización Foro Penal, lo que convertiría la jornada en el segundo día con mayor número de arrestos desde que comenzaron las protestas contra Maduro el pasado 1 de abril. El 19 de ese mismo mes, Foro Penal contabilizó 521 arrestados.

Uno de los escenarios de los disturbios ha sido el municipio de Sucre, en Caracas, cuyo alcalde, el opositor Carlos Ocariz, ha sido culpabilizado por Maduro de un "ataque" a la sede de la televisión estatal VTV que habría ocurrido al mismo tiempo que se incendió una unidad de la empresa pública de correos.

"He ordenado capturar a todos los terroristas (...), y responsabilizo al alcalde Ocariz, y pido a la justicia actuar con él inmediatamente por el ataque a VTV", ha sentenciado Maduro en un acto de campaña por la elección a la asamblea constituyente.

¿UN PARO EXITOSO?

El cese de actividad forma parte de la "fase superior de la lucha cívica" de la oposición después de que el pasado domingo 7,4 millones de ciudadanos rechazaran en un referéndum organizado por ellos la Asamblea Nacional Constituyente impulsada por Maduro para modificar la Carta Magna.

La coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que ha publicado imágenes de calles desiertas con los comercios cerrados en numerosas ciudades, cree el 85% de los trabajadores ha cumplido el paro general, que se extiende hasta las 6.00 (10.00 GMT) del viernes.

Maduro ha restado importancia a la jornada, asegurando que "ha triunfado el espíritu nacional que quiere paz" y que las 700 empresas más importantes del país han estado operativas este jueves: "Les digo con orgullo: yo sé donde está la clase obrera, los únicos que pueden parar este país, y no lo vamos a hacer porque queremos la prosperidad y el trabajo. Somos nosotros, los bolivarianos, los chavistas".

El éxito del paro ha sido puesto en duda también por la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, que asegura que no tuvo convocatoria y, "como todos los días", los empleados acudieron a sus puestos. "Le decimos al fascismo, al terrorismo, que aquí no hay clase obrera que se preste a ningún paro con sus propios verdugos", ha declarado su presidente, Wills Rangel, en alusión a la mayor patronal del país, Fedecámaras, que permitió a sus asalariados no ir a trabajar.

Está previsto que esta asamblea constituyente se elija el 30 de julio y es vista por la oposición y numerosos sectores sociales como un intento oficialista de "consolidar la dictadura" en Venezuela. Su retirada es la principal exigencia que hacen la oposición y los manifestantes a Maduro.