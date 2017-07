Un sindicato policial, molesto con Pablo Iglesias por este tuit

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha pedido explicaciones al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por criticar la corrupción mezclando una imagen en la que aparece el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y un coche patrulla. 'Estamos hartos de la utilización política de la Policía', ha indicado el portavoz de este sindicato, Ramón Cosío, en declaraciones a Europa Press.

Iglesias ha publicado en Twitter un comentario junto con un montaje de un falso billete de 2.000 euros para denunciar: "Este billete no existe, es el que el PP te roba al año por su corrupción. ¿En qué lo invertirías?".

Este billete no existe, es el que el PP te roba al año por su corrupción. ¿En qué lo invertirías? 👇 videoscorrupcion@gmail.com #MeFaltan2000 pic.twitter.com/hNqBzssazb — Pablo Iglesias (@Pablo_Iglesias_) July 21, 2017

El billete en cuestión mezcla el logo del PP y la cara de Rajoy con un coche patrulla de la Policía. La formación morada ha lanzado hoy una campaña para denunciar el coste que supone la "corrupción del PP" a los españoles haciendo referencia a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

Según Podemos, un informe de este organismo fijaba el coste de la corrupción en 90.000 millones, es decir, 2.000 euros por cada español.

El portavoz del SUP ha asegurado que "no entra a valorar la estrategia política" de cada partido, pero pide cautela para no usar en este tipo de 'caricaturas' la imagen de la Policía Nacional. "Resulta ofensivo", ha comentado Ramón Cosío.

"Señor Iglesias", le contesta el portavoz del SUP en otro tuit, "¿puede explicar qué quiere transmitir incluyendo un vehículo policial 'z' en la imagen del billete? Lo demás lo entendemos".